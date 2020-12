Empresário de Haaland nega acordo com candidato à presidência do Barcelona

(Foto: Getty Images)





O empresário do atacante Erling Haaland, Mino Raiola, negou que tenha um acordo com o candidato à presidência do Barcelona, Emili Rousaud. Em contato com a emissora alemã “Sport 1”, o agente italiano declarou que não conversou com nenhum dos três postulantes ao cargo, mas está disponível para negociações após a eleição.

Fake news! Nunca falei com nenhum candidato à presidência do Barcelona sobre Haaland e não o farei. Quando houver um novo presidente eleito em janeiro, pode me chamar”

— Mino Raio, empresário de Haaland

Na última quarta-feira, Rousaud apresentou Josep Maria Minguella como seu vice-presidente esportivo. Em entrevista coletiva, Minguella declarou que conversou com Raiola e aceitaria todas as condições para contratar Haaland, se sua chapa ganhar as eleições.

Haaland tem vínculo com o Borussia Dortmund até 2024, mas, segundo o jornal “Bild”, o contrato do jovem norueguês, de 20 anos, prevê que ele pode deixar o clube por 75 milhões de euros (R$ 479 milhões) ao final da temporada 2020/21.

Ao mesmo jornal “Bild”, o diretor-executivo do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ressaltou que acredita na permanência do atacante no clube.

– Há um claro desejo do clube que Erling fique com a gente por mais tempo. Queremos convencer a ele e ao seu empreário disso e estou muito confiante – afirmou Watzke.

Haaland tem 17 gols em 14 jogos na temporada pelo Borussia Dortmund. Ele não joga desde o fim de novembro devido a uma lesão muscular na região do quadril. No entanto, deve voltar a campo neste domingo, contra o Wolfsburg.

As eleições no Barcelona serão no dia 24 de janeiro. Além da chapa de Rousad, também concorrem o ex-presidente Joan Laporta e o empresário Victor Font.

Globo Esporte