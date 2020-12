Acusado de aliciar e estuprar 14 mulheres, investidor da Ferroviária comunica afastamento do clube

O gestor da Ferroviária, Saul Klein, informou na tarde desta sexta-feira seu afastamento como membro gestor do clube-empresa. O comunicado foi feito através de nota oficial pelas redes da Locomotiva.

É o segundo pronunciamento da AFE sobre o caso que envolve Klein, acusado de estupro e aliciamento por 14 mulheres. Na primeira oportunidade, o clube afirmou que apenas se pronunciaria quando houvesse a manifestação oficial da Justiça acerca das investigações sobre as acusações contra o empresário. Na quinta, uma torcida organizada da Ferroviária divulgou um manifesto pedindo o afastamento de Saul Klein.

Confira na íntegra a nota de Saul Klein sobre seu afastamento da Ferroviária:

Eu, SAUL KLEIN, informo que estou me desligando, temporariamente, do Comitê Gestor de Futebol da Ferroviária. O motivo dessa decisão é uma investigação em andamento na Polícia e para a qual devo priorizar a minha atenção, em defesa da integridade da minha história e da minha família.

A partir do momento em que a verdade for restabelecida e reconhecida minha inocência, voltarei a trabalhar, com todo afinco, pelos interesses da Ferroviária.

Saul Klein.

O caso

Klein, que é herdeiro das Casas Bahia, foi acusado por 14 mulheres de aliciamento e estupro em festas que reuniam dezenas de garotas em sua casa em um condomínio em São Paulo desde 2008. De acordo com reportagem da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a Justiça exigiu que o empresário entregasse seu passaporte e o proibiu de ter contato com as pessoas que o denunciaram.

As medidas são precauções solicitadas pelo Ministério Público de São Paulo. Um inquérito policial foi aberto na Delegacia da Mulher de Barueri, na Grande São Paulo. As investigações das denúncias estão mantidas em segredo de Justiça.

O advogado de defesa de Klein, André Boiani e Azevedo, disse que as acusações não são verdadeiras e assumiu que seu cliente é um “sugar daddy”. O termo é utilizado para identificar homens que têm prazer em sustentar financeiramente e se relacionar com mulheres mais jovens que ele. Azevedo também afirmou que Klein não praticou nenhum crime e que o empresário é vítima de extorsão desde 2019, quando decidiu parar de adquirir o serviço de "sugar babies" da empresa que o apresentava às mulheres mais jovens.

Em julho deste ano, a polícia arquivou outro inquérito com outras alegações semelhantes e que investigava uma suposta exploração sexual de uma menor de idade por Saul Klein, que hoje está com 66 anos.

Saul Klein se tornou sócio majoritário da Ferroviária S/A no fim de 2019 através da empresa MS Sports. Na temporada 2020, o clube se notabilizou pela troca constante de treinadores. No total, cinco técnicos passaram pela AFE: Marcelo Vilar, Sérgio Soares, Dado Cavalcanti, Leonardo Mendes (interino) e Paulo Roberto. Em campo, o time foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, na terceira etapa da Copa do Brasil e na segunda fase da Série D do Brasileiro.

Globo Esporte