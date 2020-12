FIA aprova calendário da Fórmula 1 2021 com recorde de 23 corridas e etapa em Interlagos

(Foto: Getty Images)





O Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aprovou nesta quinta-feira o calendário da temporada 2021 da Fórmula 1 com um recorde de 23 corridas. O GP de São Paulo, em Interlagos, está confirmado para o dia 14 de novembro. A abertura do campeonato será no dia 21 de março, na Austrália, e o encerramento está marcado para 5 de dezembro, em Abu Dhabi.

Apesar da aprovação das 23 datas, ainda há duas pendências para o calendário: a primeira é relacionada ao dia 25 de abril, data originalmente reservada para o GP do Vietnã; questões políticas internas e a prisão do principal responsável pelo evento deixam a prova em suspenso. Além disso, o GP da Espanha ainda depende de assinatura de acordo comercial, o que deve acontecer ainda no fim deste ano.

A grande novidade do calendário é o GP da Arábia Saudita, num circuito a ser montado nas ruas de Jidá, no dia 24 de novembro. O evento recebeu críticas pesadas da Anistia Internacional pelas acusações de violações de direitos humanos no país asiático.

Nenhum dos eventos adicionados excepcionalmente ao calendário de 2020 devido à pandemia de coronavírus permanecerá em 2021. Ou seja, as corridas nos circuitos de Mugello (GP da Toscana), Nürburgring (GP de Eifel), Portimão (GP de Portugal), Imola (GP da Emilia-Romagna) e Istambul (GP da Turquia) não serão realizadas.

Por outro lado, estão de volta as pistas de Melbourne (Austrália), Xangai (China), Monte Carlo (Mônaco), Baku (Azerbaijão), Montreal (Canadá), Paul Ricard (França), Marina Bay (Singapura), Suzuka (Japão), Austin (Estados Unidos), Cidade do México (México), além de Interlagos, todas fora do Mundial de 2020 devido à pandemia.

Também consta do calendário de 2021 o GP da Holanda, em Zandvoort, circuito que voltaria a ter uma prova de F1 em 2020, mas que acabou fora da programação. No entanto, o evento, que em 2020 estava marcado para o começo de maio, foi transferido para setembro, em 2021.

A etapa holandesa, aliás, será disputada entre as corridas da Bélgica e da Itália, e estas três provas serão marcadas em três fins de semana consecutivos. A outra trinca de provas seguidas será realizada no fim de setembro/começo de outubro, com as provas de Rússia, Singapura e Japão. Em 2020, devido às necessidades de ajuste de calendário, por três vezes foram realizados GPs por três fins de semana seguidos.





CALENDÁRIO DA FÓRMULA 1 2021

DATA GRANDE PRÊMIO CIRCUITO 21 DE MARÇO AUSTRÁLIA MELBOURNE 28 DE MARÇO BAREIN SAKHIR 11 DE ABRIL CHINA XANGAI 25 DE ABRIL A CONFIRMAR A CONFIRMAR 9 DE MAIO ESPANHA BARCELONA* 23 DE MAIO MÔNACO MONTE CARLO 6 DE JUNHO AZERBAIJÃO BAKU 13 DE JUNHO CANADÁ MONTREAL 27 DE JUNHO FRANÇA PAUL RICARD 4 DE JULHO ÁUSTRIA SPIELBERG 18 DE JULHO INGLATERRA SILVERSTONE 1º DE AGOSTO HUNGRIA HUNGARORING 29 DE AGOSTO BÉLGICA SPA-FRANCORCHAMPS 5 DE SETEMBRO HOLANDA ZANDVOORT 12 DE SETEMBRO ITÁLIA MONZA 26 DE SETEMBRO RÚSSIA SOCHI 3 DE OUTUBRO SINGAPURA MARINA BAY 10 DE OUTUBRO JAPÃO SUZUKA 24 DE OUTUBRO ESTADOS UNIDOS AUSTIN 31 DE OUTUBRO MÉXICO HERMANOS RODRÍGUEZ 14 DE NOVEMBRO SÃO PAULO INTERLAGOS 28 DE NOVEMBRO ARÁBIA SAUDITA JIDÁ 5 DE DEZEMBRO ABU DHABI YAS MARINA









