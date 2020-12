Fifa apresenta ação criminal contra ex-presidente Joseph Blatter por construção de museu

A Fifa apresentou nesta terça-feira uma denúncia na Suíça contra seu ex-presidente Joseph Blatter, por irregularidades financeiras detectadas na construção de um museu, fechado logo depois de sua inauguração, em 2016.

Em comunicado, a organização explica que entrou com "uma ação criminal junto ao procurador de Zurique depois que uma investigação realizada por especialistas externos trouxe à luz evidências de suposta má gestão criminosa envolvendo a antiga direção da Fifa e as empresas escolhidas por ela para o projeto" do museu.

Diante dessas acusações, o advogado de Blatter, Lorenz Erni, disse à AFP que "as acusações são infundadas e são negadas de forma veemente".

Segundo a Fifa, o projeto do museu gerou uma conta de 462 milhões de euros (quase R$ 3 bilhões) que "poderiam e deveriam ter sido usados para o desenvolvimento do futebol mundial".

"Chegamos à conclusão de que não tínhamos outra escolha a não ser denunciar este caso ao procurador-geral, já que a atual diretoria da FIFA tem responsabilidades fiduciárias para com a organização e pretende assumi-las completamente, mesmo que seu antecessor esteja longe de ter feito o mesmo", afirmou o secretário-geral adjunto da FIFA, Alasdair Bell, no comunicado.

Blatter, que foi presidente da Fifa por 17 anos, foi suspenso e posteriormente banido pelo comitê de ética do órgão de futebol depois de ser objeto de um processo penal na Suíça em 2015.

Globo Esporte