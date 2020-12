Lewandowski bate Messi e Cristiano Ronaldo e é eleito o melhor jogador do mundo

Deu a lógica, por mais estranha que possa parecer essa frase. O centroavante polonês Robert Lewandowski confirmou o favoritismo e foi eleito nesta quinta-feira o melhor jogador do mundo da temporada 2019/20 na premiação Fifa The Best. O jogador do Bayern bateu ninguém menos que Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, da Juventus, os maiores de sua geração.

Lewandowski foi o primeiro com 58 pontos, enquanto Cristiano Ronaldo terminou em segundo, com 38, muito perto de Messi, terceiro com 35. Neymar foi apenas o nono colocado.

Classificação geral do Fifa The Best masculino 2019/20

Posição Nome País Pontos 1 Lewandowski Polônia 52 2 Cristiano Ronaldo Portugal 38 3 Messi Argentina 35 4 Mané Senegal 29 5 De Bruyne Bélgica 26 6 Salah Egito 25 7 Mbappé França 19 8 Thiago Alcântara Espanha 17 9 Neymar Brasil 16 10 Van Dijk Holanda 13 11 Sergio Ramos Espanha 7



A melhor jogadora foi a inglesa Lucy Bronze, ex-Lyon e atualmente no Manchester City, surpreendentemente à frente da dinamarquesa Pernille Harder e da francesa Wendie Renard.

A cerimônia do Fifa The Best, totalmente virtual, foi apresentada pelo ex-jogador holandês Ruud Gullit e pela jornalista inglesa Reshmin Chowdhury. Lewandowski recebeu o prêmio das mãos do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O prêmio de melhor jogador do mundo foi o último dos 11 entregues pela Fifa. Veja todos abaixo em ordem:

Melhor goleira: Sarah Bouhaddi (Lyon)

A primeira vencedora foi a goleira francesa Sarah Bouhaddi, do Lyon, que superou a chilena Christiane Endler, do Paris Saint-Germain, e a norte-americana Alyssa Naeher, do Chicago Red Stars.

Melhor goleiro: Neuer (Bayern)

Em seguida, foi a vez dos homens. O brasileiro Alisson, do Liverpool, o alemão Manuel Neuer, do Bayern, e o esloveno Oblak, do Atlético de Madrid, concorreram ao prêmio de melhor goleiro. Neuer levou a melhor depois de ter sido campeão de tudo com o Bayern.

Prêmio Puskás: Son (Tottenham)

O coreano Son, do Tottenham, venceu a disputa com os uruguaios Luis Suárez (ex-Barcelona e atualmente no Atlético de Madrid) e Giorgian De Arrascaeta (Flamengo).

Melhor técnica: Sarina Wiegman (Holanda)

Melhor técnico: Jürgen Klopp (Liverpool)

O alemão ganhou pelo segundo ano consecutivo ao bater Hansi Flick (Bayern) e Marcelo Bielsa (Leeds United).

Prêmio Fair Play: Mattia Agnese (Itália)

O jogador italiano Mattia Agnese ganhou o prêmio por ter salvado a vida de um jogador adversário durante um jogo pelo Ospedaletti, um pequeno time da Itália.

Fifa Fan Award: Marivaldo Francisco da Silva (Brasil)

O torcedor do Sport que anda quase 60 quilômetros para ver o seu time do coração levou a melhor sobre filantropo escocês e torcedores colombianos.

Seleção Fifa FIFPro Feminina

Endler, Bronze, Renard, Bright, Cascarino, Bonansea, Verônica Boquete, Megan Rapinoe, Harder, Miedema e Tobin Heath.

Seleção Fifa FIFPro Masculina

Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Davies; Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcântara; Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo.

Melhor jogadora: Lucy Bronze (Lyon/Manchester City)

A lateral-direita inglesa Lucy Bronze, do Manchester City, que conquistou o prêmio por suas atuações pelo Lyon, onde jogou até agosto, superou na eleição a atacante dinamarquesa Pernille Harder, ex-Wolfsburg, hoje no Chelsea, e a zagueira francesa Wendie Renard, do Lyon.





Globo Esporte