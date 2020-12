Filho da lenda Michael Schumacher, Mick é anunciado pela Haas para a temporada 2021 de F1

(Foto: Divulgação / Haas)





Agora é oficial: o filho de Michael Schumacher iniciará em 2021 sua trajetória na Fórmula 1. Na manhã desta quarta-feira, a Haas anunciou que Mick Schumacher será um dos pilotos da equipe americana na para a temporada 2021. O alemão será o companheiro do russo Nikita Mazepin.

Aos 21 anos, Mick vem da Fórmula 2. Líder da temporada com 205 pontos, tem 14 de vantagem em relação ao segundo colocado, o britânico Callun Ilot. Para ficar com o título, o alemão (Prema Racing) precisa apenas chegar à frente do adversário (Virtuosi Racing) nas provas que faltam, ambas a serem disputadas no próximo fim de semana no Barein.

- O alemão Mick Schumacher se junta à Haas como parte da nossa nova dupla de pilotos para a temporada 2021 de F1 - publicou a equipe americana.

- Oi, pessoal, muito orgulhoso de anunciar oficialmente que correrei pela Haas na temporada 2021. Gostaria muito de agradecer a todos envolvidos, a Ferrari (e ao programa de jovens pilotos), Gene Haas, Gunther (Steiner). Obrigado a todos por me receberem no time. Estou muito ansioso pelo desafio do ano que vem e é algo que sempre sonhei e que agora virou realidade. Estou muito feliz e explodindo de emoção. Queria agradecer a todos pelas mensagens e pelo grande apoio - diz Mick.

Mick será o sexto filho de um Campeão Mundial a tentar repetir os passos do pai na F1. Além do filho de Michael Schumacher, a categoria já teve os pares Keke e Nico Rosberg, Graham e Damon Hill, Nelson Piquet e Nelson Piquet Jr., Jack e David Brabham e Mario e Michael Andretti. Desses, apenas Damon e Nico repetiram os feitos dos progenitores ao também se consagrarem campeões mundiais.

O piloto da Prema na F2, que pilotou o carro do sétimo título (F2004) de seu pai no Circuito de Mugello no GP da Toscana, chegou a ter a chance de estrear em um fim de semana oficial da categoria na etapa de Eifel, em outubro. No entanto, os primeiros treinos foram cancelados devido ao mau tempo.

Seu pai, maior campeão da Fórmula 1 junto com Lewis Hamilton, se recupera do traumatismo craniano que sofreu após o acidente em uma pista de esqui, em dezembro de 2013, na França. Após deixar o hospital, na época, o alemão passou a se tratar em casa, e seu estado de saúde é mantido sob sigilo severo por sua família.

