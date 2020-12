Firmino decide contra o Tottenham, e Liverpool assume a liderança do Inglês

(Foto: Getty Images)





Antes de qualquer coisa é preciso dizer: foi um grande jogo. Digno de dois ótimos times que brigam pela liderança do Campeonato Inglês. Mas o Liverpool fez mais. Mereceu a vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira em Anfield Road. E ela veio aos 44 minutos do segundo tempo, na cabeçada de Roberto Firmino. Resultado que tira o Tottenham do primeiro lugar ao fim da 13ª rodada, para a volta do Liverpool. A diferença entre eles na tabela é de três pontos (28 a 25).

Foi um excelente jogo entre Liverpool e Tottenham, com muita intensidade, variações táticas e lances perigosos. Reflexos dos bons trabalhos de Jürgen Klopp e José Mourinho. Foi positivo ver os dois treinadores se cumprimentando com carinho na conversa pré-jogo. Depois do apito final, outro rápido encontro.

O Liverpool teve 17 finalizações no jogo, contra oito do Tottenham. O atacante Roberto Firmino participou de várias dessas jogadas de ataque, construindo ou finalizando. O gol de cabeça já no fim do confronto foi mérito de sua capacidade de se desvencilhar de Alderweireld e testar firme, mandando a bola no ângulo de Lloris.

Além do gol de Roberto Firmino, o jogo também teve um de Mohammed Salah e outro de Heung-min Son. O egípcio e o sul-coreano somam cada um 11 gols neste Campeonato Inglês. Eles dividem a artilharia da competição com Calvert-Lewin, do Everton.

Antes da bola rolar foi feito um minuto de silêncio em homenagem ao ex-treinador francês Gérard Houiller, que morreu nesta segunda-feira aos 73 anos. Na passagem pelo Liverpool, de 1998 a 2004, o francês conquistou seis troféus. O ano de maior sucesso foi em 2001, quando venceu a Copa da Liga, a Copa da Inglaterra, Copa da UEFA, Supercopa da Inglaterra e Supercopa Europeia.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool enfrenta no sábado o Crystal Palace. No domingo, o Tottenham recebe o Leicester.

