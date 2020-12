Gerson acusa Ramirez de injúria racial em Flamengo x Bahia : "Ele falou 'cala a boca, negro'"

(Foto: Jorge Rodrigues / Agência Estado)









O volante Gerson, do Flamengo, acusou o meia colombiano Ramirez, do Bahia, de injúria racial, em episódio ocorrido na vitória rubro-negra por 4 a 3, neste domingo, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O fato ocorreu aos 7 minutos do 2º tempo. Em entrevista após a partida, Gerson disse ter ouvido "Cala a boca, negro", do meia adversário:

- Tenho vários jogos pelo profissional e nunca vim na imprensa falar nada porque nunca tinha sofrido preconceito, nem sido vítima nenhuma vez. O Ramirez, quando tomamos acho que o segundo gol, o Bruno fingiu que ia chutar a bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele e ele falou bem assim para mim: "Cala a boca, negro". Eu nunca falei nada disso, porque nunca sofri. Mas isso aí eu não aceito.

Na confusão, Gerson também discutiu com Mano Menezes. O volante rubro-negro pediu respeito ao técnico do Bahia:

- O Mano até falou "Ah, agora você é vítima, não é? O Daniel Alves te atropelou e você não falou nada. Claro, porque teve respeito entre eu e ele. Eu nunca falei de treinador, mas o Mano tem que saber respeitar. Estou vindo falar aqui por mim e por todos os negros do Brasil.

As imagens mostram Gerson inconformado "peitando" o jogador colombiano depois de ouvir alguma coisa. Após ser afastado pelos colegas, o meia vai até a beira do campo e discute também com o treinador do Bahia até ser acalmado pelos jogadores dos dois times.

Esta não foi a única confusão na partida entre Flamengo e Bahia. No primeiro tempo, aos 9 minutos, os jogadores rubro-negros reclamaram da expulsão de Gabriel. O atacante recebeu o cartão vermelho após reclamar com o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que afirmou que o atleta rubro-negro o mandou "tomar no c...".

Globo Esporte