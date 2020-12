Goleiro reserva brilha, Palmeiras supera o Corinthians nos pênaltis e é tetra do Paulistão Sub-20

(Foto: Fabio Menotti/Ag. Palmeiras)





O Palmeiras venceu o Corinthians nos pênaltis na tarde deste sábado, na Fazendinha, e conquistou o tetracampeonato consecutivo do Campeonato Paulista Sub-20.

Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, o time do técnico Gilmey Aymberê venceu por 3 a 1 nas penalidades.

A vitória nos pênaltis contou com brilho do goleiro reserva Kaíque, que entrou no final do segundo tempo e pegou três pênaltis. Marcaram Pedro Bicalho, Kevin e Ramon Rocha. Robert chutou para fora. No Timão, erraram Gabriel Araújo, Lucas Pires e Eduardo Tanque. Só Luis Mandaca marcou.

Foi o 11º título do Palmeiras na história. O Verdão já havia vencido o torneio em 1976, 1977, 1992, 1998, 2002, 2004, 2009, além dos recentes em 2017, 2018 e 2019.

Segundo o Palmeiras, pela primeira vez desde o Torneio Início de 1935, o clube volta a conquistar um troféu na Fazendinha, independente da categoria.

No tempo normal, o Timão abriu o placar após uma falha bizarra do goleiro Leandro, que recebeu recuada de Jhow, foi enganado pelo morrinho e levou o gol. O empate saiu com Michel.

Primeiro tempo

O Corinthians teve a primeira chance de gol da etapa inaugural, em cabeçada do atacante Cauê para fora. Alguns minutos depois, o volante Du teve outra boa oportunidade após lambança do goleiro Leandro, que deu rebote numa bola fácil e permitiu a finalização do corintiano. Gabriel Vareta, zagueiro de apenas 15 anos, salvou em cima da linha.

O Palmeiras aos poucos foi crescendo no jogo. Aos 34 minutos, uma bola cruzada na área do Corinthians ficou pipocando na frente do goleiro Yago, mas a zaga afastou. Um minuto depois, Alemão cometeu falta perigosa na entrada da área. Pedro Acácio mirou o ângulo e acertou o travessão.

O Corinthians teve uma nova chance com o capitão Vitinho, que roubou uma bola de Pedro Bicalho no meio-campo e chutou de fora, em arremate perigoso. Antes do fim do primeiro tempo, os palmeirenses reclamaram de uma bola que acertou a mão do zagueiro Alemão após desvio de Pedro Acácio. Próximo ao lance, o árbitro Matheus Delgado Candançan mandou o jogo seguir.

Segundo tempo

O Timão começou a segunda etapa da mesma forma, com uma finalização perigosa de Cauê, para fora. Aos 15, em boa jogada pela direita, Daniel Marcos cruzou, e Reginaldo testou por cima do gol.

O placar foi aberto aos cinco minutos depois numa falha inacreditável do goleiro Leandro. O zagueiro Jhow recuou, a bola bateu no morrinho e enganou o goleiro, morrendo no fundo da rede.

Com o Palmeiras abatido, o Timão criou duas ótimas chances e poderia ter matado a partida. Primeiro, Matheus Araújo recebeu de Cauê na pequena área e chutou por cima. Depois, Richard escapou em contra-ataque e chutou cruzado, parando em Leandro.

A resposta do Palmeiras foi fatal. Aos 31, em cobrança de escanteio, Michel subiu livre para empatar. De olho nos pênaltis, o técnico do Palmeiras tirou o goleiro Leandro aos 40 minutos e colocou Kaique.

O Palmeiras ainda teve duas chances. Primeiro em escapada de Kevin, que exigiu boa saída do goleiro Yago. Depois, Daniel deu corte dentro da área e deu chute venenoso, que o goleiro do Timão pegou.

Globo Esporte