Grosjean recebe alta e agradece profissionais que o tiraram das chamas: "Vi a morte"

Após três dias de internação depois do acidente sofrido no GP do Barein, no último domingo, Romain Grosjean recebeu alta do hospital nesta quarta-feira, onde iniciou o tratamento da queimaduras sofridas e o acompanhamento dos estado dos pulmões. O francês da Haas aproveitou para agradecer aos profissionais que o tiraram das chamas após a batida e disse que a experiência marcou sua vida.

O grave acidente sofrido pelo francês se deu nos primeiros metros da corrida no Barein; ao sair da terceira curva do traçado, Grosjean tocou no carro de Daniil Kvyat, da AlphaTauri, e saiu da pista em direção ao guard rail. O impacto provocou uma forte explosão que causou a interrupção imediata da prova, sob bandeira vermelha. Logo após ser socorrido, ele foi encaminhado para o hospital.

Veja a ação do Ian Roberts (médico da FIA) e como ele se envolve. Eu disse que ele era um heroi, pois entrou o máximo que conseguiu no fogo para me salvar.

E foi nesse momento que eu percebi que viveria, ao conseguir sair do chassi. Sim, eu me queimei e foi doloroso, mas nada se compara ao alívio que senti assim que consegui ficar de pé. Eu senti as mãos de Ian me puxando pelas barreiras e sabia que estava a salvo. Eu lembro de cada segundo e minha vida nunca mais será a mesma, mas certamente será para o melhor.

Eu vi a morte e foi a pior sensação que já tive. Mas estou vivo e vou aproveitar cada segundo da vida e cada pequena vitória da melhor maneira possível a partir de agora.

O incêndio no local foi instantâneo após a batida. Consciente mesmo após ser atingido por uma força de 53G no impacto, Grosjean passou exatos 28s7 entre as chamas até ser removido pela equipe médica da prova, que acompanhava o pelotão no primeiro giro da corrida.

Além de deixar o hospital, ele ainda parabenizou Mick Schumacher, atual líder da Fórmula 2, anunciado como o segundo piloto da Haas em 2021 ao lado do russo Nikita Mazepin. O alemão, filho do heptacampeão Michael Schumacher, pode ser campeão da categoria neste fim de semana, no Barein:

- Bem vindo à F1, Mick! Você vai correr ao lado de pessoas incríveis na equipe. Cuide deles, e eles vão te retribuir em 1000%.

Segundo o diretor de provas da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) Michael Masi, a energia liberada no impacto de Grosjean contra o guard rail fez com que a proteção fosse destruída, ponto criticado por Sebastian Vettel, da Ferrari, logo após o incidente. A entidade garantiu já ter iniciado as investigações sobre as causas e circunstâncias da batida do francês.

O francês ficará fora do GP de Sakhir neste fim de semana, no qual será substituído por Pietro Fittipaldi. No entanto, Grosjean tem a intenção de retornar para a etapa de Abu Dhabi, última do campeonato da Fórmula 1 em 2020 - e sua última pela Haas, da qual se despede ao fim da temporada.





