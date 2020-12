Hazard volta a treinar com o elenco no Real Madrid após ficar fora de sequência de vitórias

Depois de uma série de jogos decisivos sem poder contar com Hazard, o técnico Zinedine Zidane pode ter a volta do belga ainda antes do fim do ano. O meia voltou a treinar com o elenco do Real Madrid nesta quarta-feira, 18 dias depois de sofrer uma lesão muscular na coxa direita diante do Alavés, no fim de novembro.

De acordo com a imprensa espanhola, a expectativa é que Hazard possa estar disponível para o treinador já no próximo domingo, quando o Real visita o Eibar. A perspectiva é mais otimista do que a projetada quando o meia sofreu a lesão: na época, imaginou-se que o jogador só pudesse retornar aos gramados em 2021.

A volta de Hazard ocorre justamente quando o Real Madrid vive um de seus melhores momentos na temporada, vindo de quatro vitórias consecutivas - todas sem poder contar com o belga. Desde a lesão do atleta, os merengues perderam para o Shakhtar Donetsk, mas superaram o Borussia Mönchengladbach pela Liga dos Campeões e venceram Sevilla, Atlético de Madrid e Athletic de Bilbao pelo Campeonato Espanhol.

O retorno do belga ao time pode fazer com que Vini Jr. perca espaço, uma vez que o brasileiro foi o escolhido por Zidane para preencher a lacuna deixada por Hazard. O jogador de 20 anos foi titular em quatro das cinco partidas sem o camisa 7 - justamente no período em que o Real emplacou sua sequência vitoriosa.

O Real Madrid enfrenta o Eibar no domingo, às 17h (de Brasília), buscando assumir a liderança do Campeonato Espanhol - o ge acompanha o jogo em Tempo Real. O time de Zidane é o terceiro colocado, com 26 pontos, mesma pontuação da líder Real Sociedad e do segundo colocado Atlético de Madrid - os colchoneros, porém, têm dois jogos a menos.

Globo Esporte