Helinho diz que maratona de jogos explica "apagão" do Franca em derrota para Minas

O técnico Helinho apontou a sequência de jogos do Franca na temporada como fator determinante para o "apagão" de sua equipe na derrota para o Minas por 89 a 92, em confronto realizado nessa quarta-feira, no ginásio do Pinheiros.

Os francanos dominaram o duelo até o terceiro quarto. Na última etapa, a equipe permitiu a virada da equipe mineira ao levar 28 a 8 no período. Segundo Helinho, a maratona de jogos foi sentida neste fim de ano. Desde o início de outubro, o Franca realizou 21 jogos, a média é de uma partida a cada quatro dias. No total são 14 vitórias e sete derrotas na temporada, incluindo o tricampeonato paulista.

– Foi um jogaço, onde nós dominamos praticamente 33 minutos de jogo, no último quarto a equipe sentiu um pouco essa maratona de jogos que vem desde o Paulista – comentou o técnico.

Na classificação, o Franca está em sexto lugar, com aproveitamento de 61,5%. O time tem oito vitórias e cinco derrotas. Na próxima segunda-feira, a equipe do técnico Helinho estará em quadra para enfrentar o Paulistano, às 17h, no ginásio do Morumbi.

Globo Esporte