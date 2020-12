Inter anuncia rescisão de contrato com dois jogadores da base

O Inter anunciou nesta terça-feira o encerramento dos contratos do atacante Matheus Monteiro e do volante Luiz Vinícius, do time sub-20 do clube. Um vídeo em que o atacante diz que teria alterado a bebida de uma mulher viralizou na redes sociais na noite de segunda-feira.

Nas imagens, Matheus, de 20 anos, conta que colocou uma "bala" no copo de uma pessoa, em um registro publicado nos stories do Instagram de Luiz Vinicius, de 19 anos, outro atleta da base colorada.

Em comunicado oficial publicado nesta terça-feira, o Inter anunciou a rescisão contratual com os dois jogadores, sem dar mais detalhes sobre o motivo da decisão.

– O Sport Club Internacional comunica o término da relação contratual dos atletas Matheus Monteiro e Luiz Vinicius, ambos da categoria sub-20 – informou o clube.

Procurado pela reportagem do ge, Matheus Monteiro não respondeu as mensagens. Em contato com o ge, a Polícia Civil não confirmou a abertura de investigação sobre o caso e também informa que ainda não encontrou registro de boletim de ocorrência.

O clube gaúcho tomou conhecimento do vídeo ainda na noite da última segunda-feira, após o registro viralizar nas redes sociais. A diretoria colorada se reuniu para apurar o caso antes de tomar a decisão, respaldada pelo departamento jurídico.

– Eu coloquei uma bala lá no coisa, eu coloquei uma bala no copo dela, ela ficou daquele jeito ali, negão. Ela nem se ligou na cena. Ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela. Bah, quebrei um pedacinho, larguei ali, ela ficou mal. E eu "pã", entrei pro quarto – diz Matheus Monteiro no vídeo.

Matheus Monteiro, aliás, já estava afastado do time sub-20 e treina separado há algum tempo. Ele foi um dos atletas promovidos pelo ex-técnico Eduardo Coudet para completar os treinos do time principal no mês de julho. O atacante foi campeão da Copa São Paulo deste ano, com três gols marcados.

Matheus Monteiro do Nascimento nasceu dia 1º de março de 2000, na capital de São Paulo, e passou por Fluminense e Boavista, ambos do Rio de Janeiro. Pelo Inter, o atacante também foi campeão do Brasileirão de Aspirantes, em 2019. Já Luiz Vinicius é natural de Aracaju e completou 19 anos em 13 de junho.





Globo Esporte