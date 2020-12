IPC confirma normas para permanência na Vila Paralímpica durante os Jogos de Tóquio

De acordo com as diretrizes aprovadas pelos organizadores do Comitê Paralímpico Internacional (IPC) e do Comitê Tóquio 2020, os atletas só poderão entrar na Vila Paralímpica cinco a sete dias antes do início da competição e devem sair no máximo dois dias após o término de sua participação.

O IPC afirma que o objetivo das diretrizes é "minimizar o número de residentes na Vila Paralímpica para diminuir os riscos de exposição ao COVID-19". O presidente do IPC, Andrew Parsons, disse que a segurança é a prioridade para todos os envolvidos na organização do evento.

- Por enquanto, todos os nossos esforços são direcionados para garantir a saúde e a segurança de todas as partes interessadas nos jogos, começando pelos atletas - afirmou Andrew Parsons.

Os comitês paralímpicos nacionais foram instruídos para adaptar suas políticas de chegada e saída para garantir que os atletas cumpram as normas.

- Não posso colocar em palavras o esforço monumental que está sendo realizado em circunstâncias únicas por Tóquio 2020, o COI, o governo metropolitano de Tóquio, o governo japonês e o IPC para garantir que os jogos sigam em frente de maneira segura e protegida no próximo ano - disse o presidente do IPC.

Os Jogos Paralímpicos serão realizados entre 24 de agosto e 5 de setembro de 2021, após um adiamento de um ano causado pela pandemia do coronavírus.

Globo Esporte