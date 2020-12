Japoneses pedem reembolso de 18% dos ingressos para os Jogos; não há planos para revenda

O Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio anunciou nesta quinta-feira que cerca de 810 mil ingressos para o evento foram devolvidos por torcedores japoneses em troca do pedido de reembolso. O número representa cerca de 18% dos 4,45 milhões de tíquetes vendidos no mercado doméstico.

A possibilidade de devolver os ingressos foi aberta ao público diante do adiamento dos Jogos em um ano pela pandemia de Covid-19. Os interessados puderam se inscrever ao longo do mês de novembro, e os reembolsos devem começar a ser pagos no final de dezembro.

O Comitê disse que ainda não há um plano de revenda desses ingressos. Vale lembrar que a capacidade das arenas é um dos pontos de constante discussão entre organizadores, Comitê Olímpico Internacional e as diferentes esferas do governo japonês, já que o distanciamento social é um dos pilares para frear a propagação do coronavírus.

Todos os ingressos comprados para os Jogos em 2020 a princípio seguirão válidos para os mesmos eventos em 2021. Não há ainda informação sobre uma política de reembolso para torcedores estrangeiros. E uma decisão final sobre a presença de público só deve ser tomada na primavera no hemisfério norte (a partir de março).

Globo Esporte