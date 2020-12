João Gomes Jr. lamenta a temporada atípica mas mantém seu foco em Tóquio

(Foto: Igo Bione / Divulgação)





Quem começou o ano visando uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, caso do nadador capixaba João Gomes Jr., não imaginaria um desfecho tão diferente como está sendo no fim de 2020. A pandemia do coronavírus, decretada em 11 de março, forçou ele e tantos outros esportistas a alterarem seu planejamento. No caso de João, fez com que o atleta encerrasse o ano com apenas uma competição disputada, a Copa Heller International, em Querétaro, no México, em fevereiro.

"O ano de 2020 foi completamente atípico. Comecei com cabeça e treinamentos voltados pra as Olimpíadas. Em pouco mais de três meses, todos os planos tiveram que ser refeitos. Lá no início eu encarei as primeiras semanas como um pequeno descanso. Achei que rapidamente voltaríamos aos treinos, ao acreditar que Tóquio 2020 ainda seria neste ano. Com o passar do tempo e as restrições da quarentena, percebemos que não aconteceria o evento nesta temporada", relembrou João Gomes Jr.

Em seguida, ainda em março, os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para 2021, em uma decisão inédita na história do maior evento esportivo do mundo. "Recebi a notícia do adiamento com um pouco de frustração, como aconteceria com qualquer atleta. Mas, sempre pensando na saúde e bem-estar de todos. Em comum acordo com o clube, seguimos os procedimentos necessários", comentou o nadador do Pinheiros, que é também integrante do programa olímpico da Marinha do Brasil, além de contar com os apoios de Bolsa Atleta, DUX Nutrition e Maxrecovery.

Missão Europa - Meses depois, em parceria do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) com as diversas confederações nacionais, foi a vez da realização da Missão Europa, um intercâmbio dos atletas de alta performance no país Europeu. "A ida para Portugal, para mim, foi um retorno às atividades no processo de ter um dia a dia com maior comprometimento", contou.

"Em casa eu treinava, mas não com tanta pegada, por estar sozinho. Viajar para a Missão Europa foi uma chance boa para voltar a treinar e logo em seguida, retornar as atividades antes de viajar acabei testando positivo para covid-19, mas deu tudo certo e consegui ir num segundo trupo e treinar lá em Portugal. Lá foi perfeito. Três semanas de treinos intensas e árduas, em nenhum momento eu pedia descanso. Queria voltar o mais rápido possível, sempre trabalhado com todo estafe", completou.

Troféu Brasil - O Troféu Brasil - Campeonato Brasileiro de Natação, realizado na primeira quinzena de dezembro, no Rio de Janeiro, seria o principal compromisso para João Gomes Jr. No entanto, em uma decisão conjunta tomada por atletas e comissão técnica do Pinheiros, optou-se por não participar do evento, em um momento em que o País começava a viver uma segunda onda de coronavírus.

"Sempre deixei bem claro no clube que eu iria e gostaria de ir competir no Troféu Brasil, sempre com o máximo de cautela e respeitando todos os procedimentos de segurança necessários. Entretanto, se o clube decidisse em não ir, eu estaria junto com a maioria. Entendi e concordei com a decisão, por querer o bem-estar dos atletas", disse. "Fiz minha tomada de tempo no clube e vi que, lógico, a pandemia atrapalhou um pouco, mas continuamos no caminho certo para as Olimpíadas", finaliza.

Planejamento para 2021 - Para o nadador, a grande meta segue sendo representar o Brasil em Tóquio-2020, marcada para julho do ano que vem. "Vamos seguir o plano que já estava traçado anterior a ser declarada a pandemia. Na verdade, só demos uma pausa nele, sempre pensando nos Jogos Olímpicos. Tenho duas semanas de descanso, para voltar em janeiro com força e foco total", avaliou.