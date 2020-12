Jorge Jesus avalia Benfica após mais de quatro meses de trabalho: "Não está em 50% do que penso"

(Foto: Getty Images)





Após se tornar sensação no futebol brasileiro por conseguir fazer o Flamengo jogar um bom futebol e ganhar títulos importantes em seis meses de trabalho, Jorge Jesus deixou claro que precisará de mais tempo para fazer o Benfica evoluir. O técnico, que foi apresentado no time português no começo de agosto, analisou o desenvolvimento da equipe e pontuou que, após mais de quatro meses, a evolução ainda está um pouco longe do que imagina.

- Se tiver que dizer uma porcentagem, o Benfica ainda não está em 50% do que penso. Está no meio daquilo que penso que o Benfica vai render e desenvolver ao longo da temporada e das competições - avaliou o Mister à "RTP".

Jorge Jesus iniciou sua segunda passagem pelo Benfica no dia 3 de agosto, após o presidente do clube, Luis Filipe Vieira, viajar ao Brasil para conseguir sua liberação junto ao Flamengo. O começo do trabalho foi impactado pela eliminação nos playoffs da Liga dos Campeões, diante do PAOK, mas também teve bom retrospecto no Campeonato Português, com cinco jogos de invencibilidade. Antes líder, o time hoje é o segundo colocado, com 24 pontos, dois atrás do Sporting.

- Tivemos nestes 10 jogos da liga jogos bons e não tão bons. Por isso, o Benfica esteve invicto nas cinco primeiras rodadas e era o líder, e naquela altura eu podia dizer que era o melhor time em Portugal. Agora não é, é o Sporting - completou Jesus.

O Mister pode conquistar na próxima quarta-feira seu primeiro título na segunda passagem pelo clube de Lisboa: a Supertaça de Portugal, que colocará o Benfica, campeão da Taça de Portugal, frente a frente contra o Porto, vencedor do último Campeonato Português. Mas Jorge Jesus tirou o peso da decisão e do título, indicando que o jogo é importante por ser um duelo contra o grande rival.

- Para o futuro da temporada não é importante. Neste momento é importante vencer. Por quê? Porque se vence o Porto e se ganha um título. Isso soma durante alguns dias um fator importante, no qual se ganha moral. Mas não tem contorno negativo ou positivo para o resto da temporada e para os outros objetivos que os times têm - resumiu.

