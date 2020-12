Klopp diz que não vai segurar Salah no Liverpool, mas não vê motivos para saída do craque

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, disse que não vê razão para Mohamed Salah deixar o clube. Nas últimas semanas, especulou-se na imprensa inglesa que o atacante egípcio estaria insatisfeito nos Reds. O jogador, inclusive, disse em entrevista ao jornal espanhol “AS” que admirava Real Madrid e Barcelona, alimentando ainda mais as especulações.

- A única razão para deixar Liverpool nesse momento é o clima. Qual seria a outra? – questionou, ironicamente, Klopp, durante entrevista coletiva.

- Nós somos um dos maiores clubes do mundo, pagamos bem, temos um estádio sensacional e maravilhosos torcedores – salientou Klopp, lembrando que Salah tem contrato com os Reds até junho de 2023.

No entanto, o treinador alemão deu a entender que não vai segurar o egípcio, artilheiro do Campeonato Inglês com 13 gols, caso ele realmente decida deixar o Liverpool.

- Não podemos forçar ninguém a ficar... Só queria entender porque alguém gostaria de sair daqui.

Com 31 pontos, o Liverpool lidera a Premier League e encara neste domingo o West Brom no Boxing Day.





