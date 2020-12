Leicester vence o Tottenham e assume a vice-liderança do Inglês

(Foto: Getty Images)





O Leicester conseguiu um resultado importante neste domingo, ao vencer o Tottenham por 2 a 0, fora de casa, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Confronto direto dentro do G4 da Premier League, que agora tem o time do atacante Jaime Vardy como o segundo colocado, quatro pontos atrás do Liverpool (31 a 27). O Tottenham (25), que já tinha sido ultrapassado pelo Everton (26), caiu para a quarta posição na tabela.

Os dois times vinham pressionados pelas derrotas na última rodada para os concorrentes diretos no G4: o Tottenham havia perdido para o líder Liverpool, e o Leicester para o Everton.

O primeiro tempo foi relativamente equilibrado, com o time visitante criando mais oportunidades de gol, mas sem abrir a contagem. Até que nos acréscimos, Aurier cometeu um pênalti bobo, pela falta em Fofana. O lance foi conformado pela arbitragem após intervenção do VAR. O atacante Vardy não perdoou e fez 1 a 0 para o Leicester.

O Leicester quase ampliou logo no início do segundo tempo, depois da assistência de Justin para a conclusão de Maddison. Mas o VAR interveio novamente e anulou a jogada por impedimento, corretamente. Mas não demorou muito para o segundo gol enfim sair. Aos 13 minutos, após o cruzamento longo de Albrighton, Vardy desviou de cabeça, e Alderweireld acabou desviando para o própria meta, gol contra.

Nos últimos cinco jogos, o Tottenham de José Mourinho teve uma vitória, dois empates e duas derrotas: cinco pontos obtidos em 15 possíveis.

Na próxima rodada, a ser disputada no fim de semana que vem, o Leicester enfrenta no sábado o Manchester United. Já o Tottenham vai encarar no domingo o Wolverhampton, fora de casa.

