Lesão muscular de Willian Arão não é simples e coloca em risco retorno ainda em 2020

Não é só para o duelo contra o Santos que Willian Arão é problema para o Flamengo. A lesão muscular na parte posterior da coxa direita não é simples e há risco de o volante não ficar à disposição para as últimas três partidas de 2020. Com Thiago Maia também fora de combate, João Gomes é o único nome para a posição em condição de jogo.

Arão se machucou após disputa de bola no treinamento em campo reduzido da última quarta-feira e foi encaminhado para exames. O Flamengo não divulgou a gravidade da lesão, mas o ge apurou que não se trata de grau um, que permitiria um retorno mais rápido, e há precaução para evitar precipitações. O volante já iniciou tratamento em período integral no Ninho do Urubu e com equipamentos em casa.

Por mais que as próximas semanas sejam livres para treinamentos, em condições normais o prazo é considerado curto para os duelos contra o Bahia, dia 20, no Maracanã, e Fortaleza, dia 26, no Castelão. Novas avaliações na próxima semana vão determinar a possibilidade acelerar o processo visando a partida no Ceará.

Sem Arão e Thiago Maia, Rogério Ceni ainda não sabe se poderá contar com Diego Ribas. O meia foi escolhido ao lado de Bruno Henrique para fazer trabalho de equilíbrio muscular e não treinou com bola até quinta-feira. Apesar de não ter lesão, a liberação para enfrentar o Santos depende da conclusão do processo por médicos e preparadores físicos.

A preocupação se justifica pelas críticas recentes direcionadas ao DM, desde a indicação de profissionais no processo de reformulação até as reincidências em lesões, casos de Gabigol e Rodrigo Caio. No último dia 27, o chefe Márcio Tanure chegou a dar entrevista coletiva para abordar o tema, mas os argumentos apresentados não ecoaram bem nos bastidores do Ninho do Urubu.

Flamengo e Santos se enfrentam domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Com 42 pontos, o time de Rogério Ceni é o terceiro colocado na tabela, enquanto o Peixe está em oitavo, com 38.

