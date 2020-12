Lewis Hamilton prevê batalha intensa com Max Verstappen pelo título da Fórmula 1 em 2021

(Foto: Getty Images)





Ainda não é oficial, mas Lewis Hamilton se encaminha para renovar contrato com a Mercedes. Tanto que projetou uma disputa intensa com Max Verstappen pelo título da Fórmula 1 em 2021. A vitória contundente do holandês no GP de Abu Dhabi e o fato de os chassis serem os mesmos no ano que vem, com limitadas alterações por parte de cada equipe, fazem o heptacampeão prever um campeonato bem mais apertado.

- Obviamente, temos uma luta em nossas mãos no próximo ano. Sem dúvida, esses caras vão ser fortes, já que este carro que (Verstappen) está pilotando agora é o carro do próximo ano, e o mesmo para nós. Estou animado para esse desafio e para a batalha que esperamos ter - disse Hamilton.

Em 2020, Hamilton venceu 11 das 17 corridas e conquistou o título com facilidade, mas Verstappen ganhou duas provas, o mesmo número de Valtteri Bottas com o segundo carro da Mercedes, e terminou o campeonato apenas nove pontos atrás do finlandês - Lewis fechou o ano 133 pontos à frente de Max. No GP de Abu Dhabi, Verstappen venceu a prova com eloquentes 15s976 de vantagem para o segundo colocado Bottas. Mas este parece ter visto outra corrida:

- Precisamos ver se era um problema de onde colocamos o carro em termos de configuração ou se tem a ver com este circuito que é adequado para a RBR. Há muita coisa lá que simplesmente não entendemos direito, e isso vai ficar na lista de tarefas. Não tínhamos diferença no ritmo do carro, então, de certa forma, a vitória foi perdida no sábado, que foi uma batalha acirrada, mas olhando a corrida, a menos que tivéssemos um carro na pole, acho que teríamos sofrido.

Valtteri Bottas teve o seu contrato com a Mercedes renovado por apenas uma temporada, enquanto Max Verstappen tem compromisso com a RBR até o fim de 2023. Espera-se que antes do Natal a Mercedes anuncie a renovação com Lewis Hamilton.

