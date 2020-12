Liverpool leva empate no fim e perde chance de disparar na liderança

Liverpool x West Bromwich. Líder x vice-lanterna. Era um confronto com claro favoritismo, mas a atual edição do Campeonato Inglês tem pregado suas peças. O atual campeão levou um gol aos 37 minutos do segundo tempo e saiu de Anfield com o empate por 1 a 1, neste domingo, em jogo pela 15ª rodada. Mané abriu o placar no início, enquanto Ajayi deixou tudo igual numa cabeçada que ainda bateu na trave. Um tropeçou que impediu o Liverpool de disparar na liderança.

O Liverpool é líder com 32 pontos, três a mais que o Everton - o Manchester United, que tem um jogo a menos, poderia chegar aos 30. Do outro lado da tabela o West Brom ganhou um ponto que pode ser precioso em sua luta contra o rebaixamento - o time é o 19º, com oito pontos, cinco a menos do que o Burnley, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Veja a classificação aqui e também os próximos jogos.

O West Brom adotou uma postura de "parar o ônibus" no primeiro tempo. Permitiu poucas finalizações, mas também praticamente não passou do meio-campo. O Liverpool conseguiu chegar ao gol, com um lançamento de Matip, que viria a sair lesionado. Aos 13 minutos, ele encontrou Mané pelo meio. O senegalês matou no peito e bateu sem deixar cair. Os visitantes se assanharam mais na etapa final sem correr tanto perigo. Quase empataram com Grant e, no escanteio curto batido por Matheus Pereira, não houve jeito. Ajayi ganhou de Fabinho no ar e testou para tirar dois pontos do líder.

Ainda houve tempo, quase no fim, para o Liverpool chegar ao segundo. Firmino cabeceou para baixo na pequena área, como manda o manual. A bola quicou, e Johnstone fez uma defesa de almanaque, com a ponta dos dedos.

Globo Esporte