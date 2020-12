Marc Márquez deixa hospital após tratar infecção decorrente de terceira cirurgia

(Foto: Reprodução Instagram/Marc Marquez)





Após 10 dias de internação, o espanhol Marc Márquez, hexacampeão do mundial de MotoGP, deixou o hospital em Madri na Espanha neste domingo, no qual deu entrada para tratar um quadro infeccioso decorrente de sua terceira cirurgia no braço. O piloto segue fora das pistas desde julho, quando fraturou osso do úmero, no braço esquerdo, na etapa de abertura do campeonato no GP da Espanha.

Márquez foi internado na última quarta-feira, 3 de dezembro, quando passou pela terceira cirurgia com duração de oito horas para colocar uma placa em seu braço e um enxerto ósseo. No entanto, o piloto sofreu com uma infecção no local e acabou estendendo sua permanência no hospital para o tratamento antibiótico, que será continuado pelo piloto em sua casa.

- O progresso de Marc Márquez após a cirurgia e o início da terapia com antibióticos foi considerado satisfatório por sua equipe médica. Hoje, ele teve alta do Hospital Ruber Internacional para continuar a recuperação em casa, onde continuará com o tratamento de antibiótico específico - comunicou a Honda, equipe do espanhol.

A primeira intervenção de Marquez se deu imediatamente após a fratura, no braço direito. O espanhol ainda tentou ensaiar um retorno no GP de Andaluzia, poucos dias após o acidente, o que provocou estresse na placa inserida em seu braço, feita de titânio, e a fragilizou ao ponto de quebrar quando o piloto tentava abrir uma janela.

A quebra da placa demandou uma segunda cirurgia para reparar o braço do espanhol, e no início de dezembro, uma terceira, que também visava investigar a lenta recuperação da fratura de Marquez. Com o início da temporada 2021 da MotoGP marcado para março, a expectativa é que o piloto fique fora do começo do campeonato.

Márquez foi substituído na Honda por Stefan Bradl, que concluiu o campeonato na 19ª colocação. A temporada foi vencida pelo espanhol Joan Mir.

Globo Esporte