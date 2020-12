Mauricio Pochettino acerta com PSG e vai ser substituto de Thomas Tuchel, diz jornal

(Foto: Getty Images)









O PSG tem novo técnico. O argentino Mauricio Pochettino, de 48 anos, vai ser o substituto do alemão Thomas Tuchel, que deixa o clube seis meses antes do término de seu contrato. A informação é garantida pelo jornal “Le Parisien” e pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, da “Sky Sports” e “CBS Sports”, especializado no mercado de transferências.

Tuchel definiu no último fim de semana os últimos detalhes para sua saída. O alemão, de 47 anos, deve receber 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) pelo encerramento precoce do vínculo, que iria até o fim da atual temporada. O treinador desperta interesse do Manchester United.

Mauricio Pochettino e PSG se acertaram nesta segunda-feira. O argentino espera o anúncio oficial da saída de Tuchel para conversar com os jogadores. No entanto, ele deve estar presente na reapresentação da equipe parisiense, marcada para o dia 3 de janeiro.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o PSG chegou a cogitar nomes como o ítalo-brasileiro Thiago Motta, ex-jogador do clube. Motta iniciou a carreira como treinador no time sub-19 do Paris e depois teve curta passagem no Genoa. O italiano Massimiliano Allegri, ex-Milan e Juventus, também esteve em pauta, mas Pochettino sempre foi a primeira opção.

O argentino ex-Tottenham está sem clube desde que foi demitido da equipe londrina, em novembro do ano passado, após mais de cinco anos no clube. Mauricio Pochettino seguiu na capital britânica para acompanhar a carreira do filho, Maurizio, que atua no time-19 dos Spurs.

Ainda não há detalhes sobre o período de contrato do treinador argentino com o time francês. Ex-zagueiro com passagem pelo PSG, ele vai para seu quarto clube na carreira de técnico, que iniciou em 2009, no Espanyol. Pochettino passou pelo Southampton e chegou ao Tottenham para a temporada 2013/14. Seu maior êxito nos Spurs foi o vice-campeonato da Champions em 2019.

Thomas Tuchel deixa o PSG após dois anos e meio pressionado a obter uma performance melhor com o elenco estrelado e em relação conflituosa com o diretor Leonardo. O alemão conquistou seis títulos em Paris, entre eles duas edições do Campeonato Francês. Ele também foi vice-campeão da Liga dos Campeões, na temporada passada, após perder a final para o Bayern de Munique.

Globo Esporte