Mercedes anuncia George Russell como substituto de Lewis Hamilton no GP de Sakhir

(Foto: Clive Mason/Getty Images)





Toto Wolff, chefe da Mercedes, comunicou na manhã desta quarta-feira que George Russell será o substituto de Lewis Hamilton no GP de Sakhir, penúltima prova do Mundial de Fórmula 1 em 2020. O piloto britânico de 22 anos da Williams será o companheiro de Valtteri Bottas no próximo fim de semana no Barein. Heptacampeão com antecedência, Hamilton se recupera em isolamento após ter testado positivo para Covid-19.

- Primeiramente, eu gostaria de agradecer nossos leais parceiros na Williams pela cabeça aberta e pela colaboração que fez possível com que o George corra pela Mercedes neste fim de semana. As conversas com a Williams foram positivas e pragmáticas, essenciais para chegarmos a um acordo - afirmou Toto sobre as liberação do piloto.

Russell estreou na F1 no ano passado, quando já mostrou serviço na Williams apesar de todas as precárias condições apresentadas pela escuderia inglesa. Com 36 provas disputadas até o momento, ainda não pontuou, mas tem dominado os dois companheiros que teve, além de ser considerado uma das grandes promessas da modalidade.

- Não será uma tarefa fácil a transição da Williams para o W11 (carro da Mercedes), mas ele está pronto para correr e tem uma compreensão detalhada dos pneus de 2020 e de como eles funcionam nessa geração de carros. George tem tido uma performance impressionante com a Williams nessa temporada e tenho certeza de que ele fará uma grande corrida ao lado de Valtteri, que será uma excelente referência para ele - diz Wolff.

Toto Wolff também ressaltou a importância que a ocasião marca, já que será a primeira vez que um profissional formado no programa de jovens pilotos da Mercedes terá a chance de disputar um GP guiando um dos carros da equipe.

- Essa corrida terá um grande significado para nós, já que teremos um membro da nossa academia competindo pela equipe Mercedes pela primeira vez. Temos uma trabalho a fazer neste fim de semana e todo o nosso foco será para dar suporte a Valtteri e George para podermos maximizarmos os pontos que marcamos enquanto time - diz.

Por fim, o chefe da equipe desejou melhoras ao heptacampeão Lewis Hamilton em seu período de recuperação após sentir sintomas leves causados pelo Covid-19.

- E certamente nossos pensamentos estão com Lewis. Estaremos o apoiando o máximo possível para que tenha uma rápida recuperação nesse período de isolamento - afirma o dirigente.

Para o lugar de George Russell em Sakhir, a Williams confirmou Jack Aitken. O britânico de 25 anos disputa o Mundial de Fórmula 2, liderado por Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher e que foi confirmado nesta quarta como um dos pilotos da Hass em 2021. Aitken pilota uma Campos Racing e ocupa a 14ª posição no campeonato.

Globo Esporte