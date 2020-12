Milan vence o Sassuolo fora de casa e se mantém na liderança do Italiano

Líder do Campeonato Italiano, o Milan venceu o Sassuolo neste domingo, fora de casa, por 2 a 1, pela 13ª rodada, resultado que manteve a equipe na primeira colocação na tabela.

Rafael Leão abriu o placar logo no minuto inicial da partida. Aos 26, Alexis Saelemaekers ampliou para a equipe rubro-negra, e Domenico Berardi descontou para o Sassuolo aos 44 do segundo tempo.

A vitória levou o Milan aos 31 pontos, garantindo a liderança do Italiano, já que o rival Inter de Milão, vice-líder, também venceu na rodada - 2 a 1 sobre o Spezia, no San Siro - e chegou aos 30. A Juventus, que goleou o Parma por 4 a 0 no sábado, está em terceiro, com 27.

Os gols foram marcados no segundo tempo: Hakimi fez o primeiro, aos seis minutos, e Romelu Lukaku, de pênalti, fez o segundo, aos 26. O belga chegou a 11 gols no Italiano, um a menos que o artilheiro Cristiano Ronaldo, da Juventus. Roberto Piccoli fez o gol do Spezia nos acréscimos.





Globo Esporte