Mourinho critica Klopp e ainda cutuca Guardiola após derrota do Tottenham: "Comigo é diferente"

(Foto: Getty Images)





O Tottenham foi derrotado pelo Liverpool nesta quarta-feira, por 2 a 1, e perdeu justamente para o adversário a liderança do Campeonato Inglês. Logo após o apito final, o técnico José Mourinho trocou algumas palavras com Jürgen Klopp, e esse papo repercutiu na imprensa. O treinador português reclamou do comportamento do colega e da complacência da arbitragem.

- Eu disse ao Klopp que o melhor time tinha perdido, mas ele não concordou. É a opinião dele. Se eu tivesse me comportado como ele do lado do campo, eu teria sido expulso. Isso é divertido? Por alguma razão, eu sou tratado diferente - comentou Mourinho à Amazon.

O treinador português declarou que a pressão exercida pelo banco do Liverpool em cima da arbitragem influenciou em suas substituições no segundo tempo, principalmente no caso de Lo Celso (foi sacado para a entrada do brasileiro Lucas Moura), que tinha cartão amarelo.

Durante a mesma entrevista, José Mourinho questionou: "Você pode imaginar se fosse eu a tirar a placa das mãos do quarto árbitro?". Foi uma clara referência a Pep Guardiola, que fez isso durante o empate do Manchester City com o West Bromwich, sem ser punido.

Já para os canais oficiais do Tottenham, Mourinho cobrou o time pelas chances desperdiçadas no segundo tempo, que poderiam ter evitado a derrota em Anfield Road, ou até mesmo assegurado uma vitória, que manteria o time na liderança da Premier League.

- Se o jogo tivesse terminado empatado eu não estaria pulando de alegria, porque era o mínimo que merecemos. É triste perder. Tem gente que adora falar em posse de bola, mas para mim o que importa é o que você faz com ela. E tivemos oportunidades para marcar. No segundo tempo ficamos na cara do goleiro, duas, três vezes. Temos que fazer o gol e vencer. Ponto - afirmou.

Questionado sobre o assunto, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, disse que achava que Mourinho estava brincando no momento em que conversaram, logo após o apito final.

- Não houve atrito. Ele não estava feliz, porque me disse que o melhor time tinha perdido. Mas eu achei que ele estava brincando! Pelo jeito não estava. Mas é só isso. Fizemos um jogo muito bom contra uma equipe superior, que é monstruosa no contra-ataque. Com certeza é favorita ao título - declarou Klopp na entrevista coletiva.





