Muricy deixa de ser comentarista para assumir cargo no São Paulo em possível eleição de Casares

(Foto: Vanessa Santili)





Muricy Ramalho vai assumir um cargo na direção do São Paulo caso Julio Casares seja eleito presidente no próximo sábado, dia 12. O ex-técnico já deixou o cargo de comentarista da Globo.

Casares é o favorito a ganhar o pleito contra Roberto Natel. O candidato, porém, quer aguardar a eleição do fim de semana para se manifestar sobre convites a profissionais.

- Eu sempre disse que, ao ganhar a eleição, a primeira ligação que eu faria seria para o Muricy Ramalho. Eu continuo nessa linha, não acertamos nada. Todo trabalho que iremos fazer a partir do resultado do dia 12 é para fortalecer o Fernando Diniz, dar ainda mais condições. Meu sonho é ter o Muricy, farei uma ligação para ele após o pleito, e o trabalho dele será coordenando o futebol. A experiência dele, perto da comissão técnica e diretoria, será muito importante. As notícias não têm essa conotação de verdade, porque ainda estamos para disputar o pleito, com muita seriedade e respeito ao processo democrático. Ele aceitando vai nos ajudar muito na linha de estruturar ainda mais, dar ainda mais forças ao Diniz - afirmou Casares, em entrevista exclusiva ao ge.

Ídolo da torcida, Muricy Ramalho foi jogador e técnico do Tricolor. Como treinador, inclusive, ganhou três Brasileiros (2006, 2007 e 2008).

A última passagem de Muricy pela função de técnico do São Paulo aconteceu entre setembro de 2013 e abril de 2015.

