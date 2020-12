Na mira da Inter, Marcos Paulo ressurge, supera números de 2019 e Fluminense tenta não perdê-lo de graça

(Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)





Dois golaços, uma assistência inteligente, versatilidade e outras boas jogadas. Em um ano de altos e baixos, Marcos Paulo teve neste sábado, na vitória por 3 a 1 do Fluminense sobre o Athletico-PR, sua melhor atuação com a camisa tricolor e a melhor de um jogador do Flu em 2020. Atuação que vem em um momento crucial para sua carreira.

Com contrato a terminar em 30 de junho de 2021, ele foi procurado pela Inter de Milão, da Itália. E o Flu, que vislumbrava fazer do atacante de 19 anos a maior venda da história do clube, corre o risco de perder a joia de graça. Caso não haja acordo para renovação, MP ficará livre para assinar com outros clubes a partir de janeiro.

A investida da Inter de Milão em Marcos Paulo foi noticiada pelo jornalista italiano Gianluca di Marzio, conhecido por ser bem informado sobre o mercado da bola. Segundo o repórter, o clube monitora o atacante há 3 anos e está na “pole” para contratar o jogador - fecharia um contrato assim que seu vínculo com o Fluminense chegasse ao fim. O ge confirmou que há conversas do estafe do atleta com a Inter e apurou que é plausível a chance de uma transferência sem custos.

Ciente do prejuízo que seria a perda de graça de tamanha promessa diante das dificuldades financeiras do clube, o Fluminense ainda tem esperanças de uma renovação de contrato nestes últimos meses de vínculo, visando uma futura venda. Na última quinta-feira, o presidente Mário Bittencourt afirmou que enviaria uma nova proposta aos empresários do atleta, agenciado pela TFM, antiga Traffic, e esperava uma reunião (online, por estar com Covid-19) com eles.

Marcos Paulo supera números de 2019

Com os dois gols e assistência do último sábado, Marcos Paulo superou seus números de 2019. Este ano, foram 8 bolas na rede e 6 passes para gol em 38 jogos, contra 6 e 5, respectivamente, na temporada passada, ao longo de 35 partidas.

Se 2019 marcou a temporada de estreia da jovem promessa de Xerém, em 2020 o atacante tem experimentado uma montanha-russa. No primeiro semestre, depois de perder os primeiros jogos do ano por lesão muscular, emplacou uma sequência de 5 gols em 4 jogos e formou boa dupla de ataque com Evanilson.

Na sequência, viu o parceiro deixar o clube em direção ao Porto, perdeu a vaga no time, teve Covid-19... Nesse meio tempo, amargou jejum de 23 jogos, críticas da torcida, quase foi emprestado para o Torino-ITA e, nos últimos tempos, tem alternado entre status de reserva e titular.

A atuação de gala contra o Athletico-PR resgata o Marcos Paulo “craque” que o torcedor do Fluminense sempre teve a expectativa de ver desde que o garoto começou a se destacar na base, em Xerém. Fez grandes anos em 2017 e 2018, na “geração de ouro” sub-17, bicampeã carioca da categoria, e vice-campeã da Copa do Brasil e da Copa RS, que contava com nomes como João Pedro, Calegari, André, Martinelli e cia.

As renovações de Marcos Paulo com o Fluminense

Em julho de 2018, ainda na gestão de Pedro Abad, Marcos Paulo, à época com 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Fluminense, com validade de dois anos, até julho de 2020, e multa rescisória para o exterior de 45 milhões de euros (R$ 205 milhões na cotação da época).

Em outubro do mesmo ano, após a diretoria recusar uma proposta da Roma, houve um acordo com os empresários para um reajuste salarial. O objetivo era aumentar também a multa para o mercado interno, calculada em cima dos vencimentos. As partes aproveitaram para estender o vínculo para três anos, até julho de 2021.

No acordo inicial, havia um planejamento para a ampliação a cinco anos quando o jogador completasse 18 anos, já que a lei não permite contratos maiores que três anos para menores de idade. No entanto, isso acabou não ocorrendo.

Da potencial maior venda da história do clube ao risco de sair de graça

Considerado uma das maiores joias formadas por Xerém dos últimos anos, Marcos Paulo sempre foi visto dentro do Fluminense como potencial maior venda da história do clube. Quando era do Sub-20, ele chegou a receber uma oferta do Watford-ING, mas o Tricolor acabou preferindo vender João Pedro em seu lugar, de olho em uma negociação mais vantajosa no futuro por MP, considerado mais promissor.

Em entrevistas ao longo do ano, Mário nunca escondeu que via Marcos Paulo como “bola da vez” para ser negociado, já que, além de jovem promessa, o jogador tem passaporte europeu por ser neto de português, o que tornava uma opção ainda mais interessante para os clubes do Velho Continente. Inclusive, defende seleções portuguesas de base, sendo observado ainda mais de perto pelo exterior.

A expectativa inicial da diretoria era conseguir vender MP por, no mínimo, 10 milhões de euros (cerca de R$ 65,5 milhões) na janela do meio do ano. No entanto, o mercado da bola esfriou em razão da pandemia de coronavírus, o jogador viveu fase irregular e as esperadas propostas acabaram não chegando. Nos dias finais da janela, o único negócio que avançou foi uma conversa de empréstimo com o Torino. Mas os clubes não chegaram acordo em valores e prazo de pagamento e o negócio não foi concretizado.

Globo Esporte