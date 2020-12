"Não entendo o motivo de não me quererem", afirma Borja, fora dos planos do Palmeiras

(Foto: Cesar Greco / Ag Palmeiras)





O Palmeiras não pretende inscrever o atacante Miguel Borja na fase semifinal da Copa Libertadores. Perto do fim do empréstimo com o Junior Barranquilla, o jogador, maior investimento da história do clube (R$ 35 milhões), retorna para buscar um novo futuro com um sentimento de frustração e tristeza, como relatou o próprio em conversa com o ge.

Durante a entrevista, Borja lamentou a sinalização de que não terá a oportunidade de reforçar o Verdão na reta final de temporada, especialmente no duelo semifinal de Libertadores contra o River Plate (nos dias 5, na Argentina, e 12, no Allianz Parque).

Questões burocráticas e a análise sobre o elenco afastam o colombiano do time de Abel Ferreira.

— Fico triste, foi uma surpresa para mim o Palmeiras não me inscrever na Libertadores. Eu poderia ajudar em uma semifinal. Queria muito ajudar. Tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras por tudo o que fiz e pelo que a torcida fez por mim. Jamais vou esquecer aquela recepção que fizeram para mim (no aeroporto de Guarulhos) — comentou Borja.

— Não entendo o motivo de não me quererem. Sou jogador do Palmeiras, era só chegar, vestir a camisa e jogar. Não entendo essa situação — acrescentou o atacante.

Borja não poderia ser inscrito no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil por questões de calendário. Em relação à Libertadores, o Palmeiras precisaria de uma liberação da Fifa para regularizar o atacante, com base na paralisação pela pandemia do novo coronavírus.

O clube alviverde possui o direito de fazer três trocas na lista para a semifinal contra o River Plate. As alterações podem ser feitas até 72h antes do início do confronto contra os argentinos. O jogo de ida, em Avellaneda, está marcado para o dia 5 de janeiro.

— São esses momentos que gostaria de provar que sirvo para o Palmeiras, que sirvo para jogar contra um River Plate. Estava muito motivado. Gosto de dar a volta por cima. Tenho Deus na minha vida e é nesse momento que Deus me dá a força para dar a volta por cima — falou Miguel Borja, que anotou 20 gols em 36 jogos pelo Junior Barranquilla.

Confira o bate papo exclusivo com o colombiano:

Miguel, como você recebeu a notícia de que o Palmeiras não vai te inscrever na Libertadores? Você ficou surpreso?

— Fico triste, foi uma surpresa para mim o Palmeiras não me inscrever na Libertadores. Eu poderia ajudar em uma semifinal. Queria muito ajudar o Palmeiras. Tenho um carinho muito grande por tudo o que fiz e pelo que a torcida fez por mim. Jamais vou esquecer aquela recepção que fizeram para mim (aeroporto de Guarulhos). Não entendo o motivo de não me quererem. Sou jogador do Palmeiras, era só chegar, vestir a camisa e jogar. Não entendo essa situação.

Abel deu uma entrevista dizendo que o elenco estava enxuto. Você conhece o clube e não deve ser usado. Como você vê essa situação?

— O treinador me ligou e disse que estava me observando, que era para eu não me preocupar com as críticas de jogos que tinha feito no passado, principalmente de torcida e imprensa. A diretoria também me ligou e dizia que se o Junior não chegasse na final da Sul-Americana, que me usariam. Tudo era observado e agora é uma situação completamente diferente. Um advogado do Palmeiras nesses dias entrou em contato comigo e disse que eu não seria inscrito na Copa Libertadores, que teria que me reapresentar em janeiro para fazer os treinos e decidir o futuro para 2021.

Miguel, você foi Rei da América, ganhou a Libertadores e conhece a competição. Como é para você ficar fora desse momento decisivo?

— Fico triste, queria ajudar o Palmeiras na Libertadores. O Gustavo Gómez até me ligou e disse que ia me buscar no aeroporto. Sempre me dediquei, nunca fui um cara de me esconder. Sei que vivi altos e baixos no Palmeiras, mas, quando chega em uma competição como essa, todo mundo quer dar o máximo. Estava muito motivado. Não quer que jogue agora? De repente, a crítica acha que eu não sirvo. São nesses momentos que gostaria de provar que sirvo para o Palmeiras, que sirvo para jogar contra um River Plate. Estava muito motivado. Gosto de dar a volta por cima. Tenho Deus na minha vida e é nesse momento que Deus me dá a força para dar a volta por cima.

Você acha que faltou conhecimento da comissão técnica sobre você?

— Respeito a decisão do treinador, mas não entendo. Não sei o que aconteceu, mas entendo pelo fato de o treinador ter o time arrumado. São coisas que acontecem. Sei que o resultado do Palmeiras na Libertadores acabou sendo fundamental para eu não chegar, porque o time está fluindo bem. Chegar alguém de fora seria estranho, entendo isso, mas, fazer o quê? Estava muito motivado. No Junior, eu readquiri a forma física e a confiança. Estava sem jogar e sem confiança, mas esse jogador bem fisicamente, confiante e goleador, com vontade, com garra, seria o que se apresentaria.

A torcida nas redes sociais têm falado sobre a sua volta. Você tem visto essas mensagens e esse contato com o torcedor. Qual o seu sentimento em relação ao que o torcedor pensa sobre sua possível volta?

— Mesmo no Junior, torcia pelo Palmeiras. Estava como torcedor vendo os jogos contra o Libertad, inclusive lá na concentração no Chile (duelo quartas de final da Sul-Americana contra o Coquimbo Unido). Torci mesmo. Não sou um cara muito de rede social e nos últimos tempos me afastei, mas agora percebi que tinha clamor da torcida pedindo para eu voltar, querendo que eu fosse usado. Li todas as mensagens dos torcedores, e a cada mensagem me sentia emocionado pelo carinho. Isso não tem preço. Essa vontade e esse carinho não têm preço.

Você se apresenta em janeiro?

— Vou me apresentar no dia 10, tenho direito a uns dias de férias, vou chegar e conversar com o treinador. Estou disponível para o Palmeiras. Se não quiserem, vou pedir para meu empresário ver uma situação melhor para o futuro. Não interessa ganhar dinheiro se você está infeliz. O importante é estar feliz e jogando, estou buscando a minha felicidade. Quando saí do Palmeiras, pensei em não voltar mais. Não queria voltar mais. Mas hoje eu penso que posso ser importante para o Palmeiras, que tenho meu valor e que poderia ajudar na Libertadores.





