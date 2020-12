NBA reabre centros de treinamento, mas com protocolos rígidos contra o coronavírus

(Foto: Mike Ehrmann/Getty Images)





Os centros de treinamento das 30 franquias da NBA estão liberados para serem abertos a partir desta terça-feira, 11 dias antes do início da pré-temporada da liga - os jogos da temporada regular terão início em 22 de dezembro.

Apesar do aval para as atividades, ainda haverá restrições. Treinos em quadra só podem ser feitos individualmente, sem aglomeração de atletas, e para jogadores que tiveram três exames negativos para Covid-19 nos últimos dias. Os treinos "normais", com diversos atletas envolvidos, só devem começar na próxima sexta-feira.

- Eu me sinto como uma criança animada para o primeiro dia na escola novamente - disse o armador Trae Young, do Atlanta Hawks.

Todos os jogadores e técnicos serão testados diariamente para detecção do novo coronavírus. Os que apresentarem resultado positivo serão imediatamente colocados em quarentena até se livrarem da doença. Para evitar riscos, as franquias estão impedidas de fazer jantares para a equipe nos centros de treinamento ou outros tipos de reunião.

- Será um desafio para todos nós. Vamos fazer de tudo em nosso poder para nos assegurar de que vamos ficar livres da Covid-19 e permanecer saudáveis - disse o gerente geral do Phoenix Suns, James Jones.

Para ajustar o calendário, cada equipe fará 72 jogos na temporada regular da NBA. Os playoffs terminarão em julho.





Globo Esporte