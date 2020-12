Nikita Mazepin é confirmado como novo piloto da Haas em 2021

Por Redação Blog do Esporte





A Haas anunciou nesta terça-feira (1º) o nome de seu primeiro piloto para a temporada 2021. Nikita Mazepin será promovido da Fórmula 2 para a equipe americana. O russo disputa a categoria abaixo da F1 e, atualmente, ocupa a terceira colocação, com duas vitórias conquistadas e quatro pódios.

O piloto tem passagem pela Fórmula 3 Europeia e na GP3 Series, ambas em 2018, e também pela F3 Asiática. Ele será o quarto russo a ocupar uma posição no grid da F1. O primeiro a assumir um carro foi Vitaly Petrov, seguido por Sergey Sirotkin e Daniil Kvyat, este último competindo na atual temporada pela AlphaTauri.

A Haas já informou que não conta com o dinamarquês Kevin Magnussen e o francês Romain Grosjean para a próxima temporada. Grosjean se recupera após grave acidente no último fim de semana, no GP do Barein, e será substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi no GP de Sakhir, no próximo dia 6.

O companheiro de Mazepin ainda não foi anunciado, mas provavelmente será o alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher.