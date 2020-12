No ano do centenário, Portuguesa vai à final da Copa Paulista e garante volta ao cenário nacional

(Foto: Dorival Rosa/Portuguesa)





Exatos sete anos depois do julgamento do "caso Héverton" que, em 16 de dezembro de 2013, determinou o rebaixamento na Série A e iniciou a derrocada do clube, a Portuguesa conquistou o direito de voltar ao cenário nacional.

Ao vencer o São Bernardo por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no Canindé, a Lusa garantiu a vaga na final da Copa Paulista contra o Marília para buscar um título inédito no ano do seu centenário.

O campeão do torneio escolhe a Copa do Brasil ou a Série D de 2021, enquanto que o vice fica com a vaga restante. Desde 2017 que a Portuguesa não joga uma competição nacional com o elenco profissional. Na oportunidade, participou justamente da Série D e também da Copa do Brasil.

A partida também ficou marcada pelas homenagens ao técnico Marcelo Veiga, que morreu na última segunda-feira em decorrência de complicações da Covid-19 e treinava o São Bernardo antes de ser internado, em 20 de novembro. A filha Thamires entrou em campo com o time. Veiga também passou pela Lusa como atleta e treinador.

O jogo começou com 50 minutos de atraso devido à queda de energia no Canindé. Quando a bola rolou, a Portuguesa teve um início fulminante para construir uma vantagem de dois gols em 10 minutos.

Maykinho abriu o placar, aos três, em chute que desviou na zaga e entrou, e Adilson Bahia ampliou aos 10, pegando rebote. Diante de uma postura mais agressiva do São Bernardo na volta do intervalo, Geovani tratou de liquidar a fatura de vez ao fazer 3 a 0 com sete minutos do segundo tempo.

Os times tinham empatado por 1 a 1 no jogo de ida, no fim de semana. Agora, a Lusa vai decidir a Copa Paulista em duas partidas com o Marília. Por ter feito melhor campanha na somatória das fases até aqui, fará o duelo de volta no Canindé.

O primeiro encontro será no fim de semana, enquanto a grande decisão está marcada para 23 de dezembro (quarta-feira). A FPF ainda vai divulgar o dia do primeiro jogo e os horários das duas finais.

Globo Esporte