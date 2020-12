Nos pênaltis, Mirassol bate Caxias e avança às oitavas da Série D

(Foto: Marcos Freitas/Mirassol FC)





Depois de devolver o placar do primeiro jogo (1 a 0, com gol marcado por João Carlos no primeiro tempo), o Mirassol venceu o Caxias nos pênaltis por 3 a 0 e está classificado para as oitavas de final da Série D. O Leão viu o adversário desperdiçar três penalidades consecutivas e, mesmo comentendo um erro, garantiu a vitória e a vaga na próxima fase da competição nacional.

Agora, o Mirassol encara o Brasiliense nas oitavas de final da Série D. O time de Brasília venceu o Real Noroeste por 3 a 0 no sábado depois de um empate por 1 a 1 no jogo de ida. A CBF deve divulgar nos próximos dias as datas dos confrontos.

O jogo começou morno no Maião, mas quando os times começaram a se soltar, foi o Mirassol quem criou as primeiras oportunidades. Moraes, pela esquerda, descia com perigo e aos 15 minutos arriscou uma bomba de longe com perigo para Marcelo Pitol. O Caxias respondeu aos 20, com Marcelo Campanholo, que quase marcou, mas parou em Vinicius, que salvou os paulistas. Mas aos 27 minutos, o lado esquerdo do Leão funcionou para valer: Moraes foi ao fundo e cruzou para João Carlos que, de cabeça, abriu o placar.

Na volta do intervalo, o Caxias chegou a balançar a rede do Mirassol logo no primeiro minuto, mas a arbitragem flagrou impedimento de Marabá no lance. O Leão seguiu criando as melhores oportunidades, com Fabrício, e teve uma grande chance de ampliar aos 25 minutos, em rápido contra-ataque. Neto, porém, não acertou o passe para Gustavo Henrique, que tinha boas condições para marcar. Aos 35, Tontini recebeu cruzamento açucarado e deslocou Jeferson, mas a bola saiu tirando tinta da trave. Sem muito mais fôlego, as equipes decidiram a classificação nas penalidades.

Nos pênaltis, o Caxias não acertou nenhuma em três cobranças: Diogo Oliveira e Claudinho mandaram para fora e Carlos Alberto parou em Jeferson. Pelo Mirassol, apenas Patrick perdeu ao chutar na trave. Rafael Tavares, Neto e o artilheiro Fabrício não desperdiçaram e colocaram o Leão nas oitavas da Série D.

Globo Esporte