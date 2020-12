Duilio discute planejamento, e Corinthians deve oficializar retorno de dupla à diretoria

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians)





Prestes a assumir a presidência do Corinthians pelos próximos três anos, Duilio Monteiro Alves já discute o planejamento de 2021 com sua diretoria de futebol. Alessandro Nunes e Roberto de Andrade devem ser anunciados na próxima semana como gerente e diretor de futebol, respectivamente.

Duilio tomará posse em 4 de janeiro, no Parque São Jorge. Já há no clube a expectativa pelo começo do trabalho dos três, embora nenhum fale publicamente sobre o assunto.

O primeiro jogo do Timão em 2021 será no dia 13 de janeiro, contra o Fluminense. Até lá, a diretoria já estará oficializada.

Conforme antecipado pelo ge, o retorno de Roberto passa pela ótima relação com Duilio. Roberto ocupou o cargo máximo do Corinthians entre 2015 e 2018. Ele também dirigiu o futebol do Timão entre 2010 e 2014.

Campeão mundial em 2012 pelo Corinthians, Alessandro também terá papel importante na gestão de Duilio. Se o ex-presidente será o responsável direto pelas negociações, o ex-jogador deve ter função importante na relação com o elenco e no dia a dia da delegação.

Alessandro também é ex-dirigente (cargo ocupado entre 2014 e 2018) e chegará ao Corinthians com conhecimento da função que irá realizar. Até o momento, Duilio já anunciou José Collagrossi como homem forte do marketing do clube.

