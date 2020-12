Novo presidente do Inter terá conversa com Abel antes de anúncios e tenta permanência

Alessandro Barcellos vive sua primeira missão oficial como presidente eleito do Inter a partir da tarde de sábado. O futuro mandatário foi convidado pelo atual, Marcelo Medeiros, para integrar a delegação colorada para o jogo contra o Bahia, neste domingo, às 16h, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Na Fonte Nova, o Inter faz seu último compromisso em 2020. Mas a viagem a Salvador terá reflexos para o futuro não só do clube, mas também do técnico Abel Braga.

Em solo baiano, Alessandro Barcellos terá sua primeira conversa com o treinador para discutir a permanência até o fim do contrato, em fevereiro de 2021. A nova diretoria quer que o técnico fique para concluir o Brasileirão, mesmo que já esteja acertada com Miguel Ángel Ramírez para a próxima temporada. Há uma ideia até de que haja um período de transição no cargo.

Só que entre o "querer" e o "poder" há um longo caminho a ser percorrido. Conforme apurado pelo ge, Abel não deve aceitar o convite para seguir no clube.

O treinador está incomodado com as notícias e até algumas fala públicas de integrantes da nova diretoria sobre quem comandará o Inter em 2021. A expectativa de Barcellos é de que estas arestas sejam aparadas e de que uma reconciliação sele a permanência do treinador.

Mas é improvável que Abelão aceite seguir no clube ao término da atual gestão, na virada do ano. Assim, a tendência é de que o último jogo do ano seja também a despedida do treinador no clube. O contrato dele com o Inter não tem previsão de multa rescisória.

Independentemente do desfecho, a reunião olho no olho com o treinador terá desdobramentos. Barcellos e a nova diretoria só farão os primeiros anúncios para 2021 após a conversa com o técnico.

O Inter tem um acerto apalavrado com Miguel Ángel Ramírez para comandar a equipe a partir de 2021. Após se despedir do Independiente Del Valle, o treinador viajou para a Espanha, seu país natal, para passar as festas com a família.

A expectativa é de que o técnico espanhol chegue a Porto Alegre após a virada do ano para assinar contrato por dois anos com o Inter. O treinador desembarca com três profissionais em sua comissão técnica: dois auxiliares e um preparador físico.

Outro anúncio que deve ser feito nos próximos dias é o de Paulo Bracks como novo executivo do clube. Ele já está acertado com o Inter e assume no lugar de Rodrigo Caetano, que até já se despediu oficialmente do clube.

