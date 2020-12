PSG vai enfrentar o Barcelona nas oitavas de final da Champions

A Uefa realizou nesta segunda-feira de manhã o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões. O principal duelo é Paris Saint-Germain x Barcelona, em que os ex-companheiros e amigos Neymar e Messi medem forças. Defensor do título e time de melhor desempenho na fase de grupos, o Bayern de Munique enfrenta a Lazio, também invicta no torneio até agora. Outros que ainda não perderam, o Manchester City encara a surpresa Borussia Mönchengladbach, e o Chelsea mede forças com o Atlético de Madrid.

Os jogos das oitavas de final da Champions 2020/21 serão realizados nos dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro (ida) e 9, 10, 16 e 17 de março (volta).

O sorteio foi direcionado. Os primeiros lugares de cada um dos oito grupos foram colocados num pote: Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus e Paris Saint-Germain, todos com a vantagem de decidir em casa. Os segundos ficaram em outro: Atlético de Madrid, Borussia Mönchengladbach, Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona e RB Leipzig. Equipes que tinham se enfrentado na mesma chave não podiam voltar a se encontrar, tampouco era permitido que clubes do mesmo país fossem adversários.

Confira todos os confrontos:

Lazio x Bayern de Munique

Atalanta x Real Madrid

Borussia Mönchengladbach x Manchester City

RB Leipzig x Liverpool

Atlético de Madrid x Chelsea

Sevilla x Borussia Dortmund

Porto x Juventus

Barcelona x Paris Saint-Germain

Estreante nas oitavas de Champions, o Borussia Mönchengladbach terá pela frente o Manchester City, um dos melhores times da fase de grupos. O atual campeão Bayern de Munique vai encarar a Lazio, que não disputava esta etapa do mata-mata desde a temporada 1999/2000. Já o Real Madrid, maior vencedor do torneio, com 13 títulos, pega a Atalanta.

Mas os jogos mais aguardados são entre PSG e Barcelona, que duelaram no mata-mata das edições de 1994/95, 2012/13, 2014/15 e 2016/17. Outros confrontos que prometem ser bem acirrados são entre Chelsea x Atlético de Madrid e Liverpool x RB Leipzig. Além disso, a Juventus encara o Porto, único representante luso, e o Sevilla enfrenta o Borussia Dortmund.

Haverá um novo sorteio da Uefa no dia 19 de março do ano que vem para definir o restante do chaveamento da Champions League, com a determinação dos confrontos de quartas, semifinais e final, além do mando de campo na decisão (por questões administrativas apenas), marcada para o dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. Não haverá novas restrições de chaveamento relacionadas a grupos ou federações.

Quartas de final: 6/7 de abril (ida) e 13/14 de abril (volta)

Semifinais: 27/28 de abril (ida) e 4/5 de maio (volta)

Final: 29 de maio, em Istambul





Globo Esporte