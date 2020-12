Orlando City anuncia aquisição do zagueiro Antonio Carlos junto ao Palmeiras

Após uma temporada atuando por empréstimo no Orlando City, Antonio Carlos não retornará ao Palmeiras. Isto porque o clube americano anunciou nesta terça-feira (01) que exercerá o poder de compra do defensor, que permanecerá nos Estados Unidos por mais três anos.

“Acredito que esse novo contrato é fruto de um grande trabalho que realizamos nessa temporada. Fico feliz pela confiança que o Orlando City está depositando no meu futebol e espero continuar respondendo dentro de campo”, destacou o zagueiro.

Aos 27 anos, Antonio Carlos ajudou o Orlando City a chegar a final do MLS is Back, torneio realizado no início do ano, além das semifinais da MLS, quando foram eliminados pelo New England Revolution no último domingo (29).

“Particularmente considero uma das minhas melhores temporadas. Tive uma sequência importante na equipe titular desde a minha chegada e pude entregar o que o Orlando City esperava de mim. Eu e a minha família estamos bem adaptados ao país e agora é focar nos próximos campeonatos, torcendo para que em 2021 tudo volte ao normal, não só aqui, mas em todo o mundo”, revelou.

Pelo clube americano, Antonio Carlos disputou 27 jogos, tendo anotado um gol e contribuído com uma assistência, além de ter sido indicado como zagueiro destaque da MLS is Back.

Com a reapresentação marcada apenas para o início de janeiro, o defensor deve retornar ao Brasil nos próximos dias para passar as férias.