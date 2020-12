Panam Sports processa TV Record após quebra de contrato com os Jogos PanAmericanos

Por Redação Blog do Esporte





A TV Record está sendo processada pela Panam Sports, organizadora oficial dos Jogos PanAmericanos e ParapanAmericanos, devido a quebra de contrato para a transmissão da próxima edição dos Jogos, que ocorrerá em 2023, em Santiago, no Chile. Esta será a 19ª edição dos Jogos.

De acordo com o site Inside The Games, a Record teria informado a Panam que o impacto da pandemia do novo coronavírus criou um desequilíbrio entre o real e o dólar dos Estados Unidos e por isso estava rompendo o contrato de transmissão. A crise também afetou a emissora em 2020.

O processo deve girar em torno de 9,8 milhões de dólares (em torno de R$ 45 milhões na cotação atual) referentes a um pagamento atrasado de U$ 4,8 milhões com vencimento em 2019, bem como U$ 5 milhões, com vencimento para este ano.

Segundo o secretário-geral do Panam Sports, Ivar Sisniega, ele reconhece que a perda da TV Record foi um golpe financeiro e confirma que a organização entrou com uma ação legal no Brasil

A emissora de Edir Macedo esteva na transmissão dos Jogos em Lima, no ano passado, e era a emissora oficial dos Jogos no Brasil. Até o momento, a Record não se pronunciou sobre o caso.