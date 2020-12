Paulistão Sicredi 2021 terá VAR em todos os jogos; veja os grupos sorteados

O Paulistão Sicredi, mais antigo e tradicional Estadual do país, terá uma novidade importante na edição 2021: todos os jogos da competição contarão com VAR, o árbitro assistente de vídeo.

Este e outros detalhes foram definidos no Conselho Técnico, que reuniu os presidentes dos clubes em reunião on-line na manhã desta terça-feira (8).

O VAR foi introduzido pela Federação Paulista de Futebol desde a edição de 2019 da competição, mas utilizado apenas nos jogos de mata-mata.

Assim como nas edições anteriores, a FPF vai arcar todos os custos do VAR nos jogos. Desde as finais do Paulistão Sicredi 2020, a FPF realiza os jogos em uma Central, localizada na própria sede, em São Paulo, o primeiro VAR centralizado da América Latina.

Outra mudança aprovada pelos clubes diz respeito à Lista B, que permite a livre-inscrição de atletas formados nas categorias de base. Até 2020, cada time podia manter até 5 destes atletas da Lista B ao mesmo tempo em campo. Agora, serão até 7 jogadores permitidos simultaneamente.

O campeão será premiado com R$ 5 milhões; ao todo, serão mais de R$ 11 milhões distribuídos aos clubes em premiação.

Grupos definidos

Após a reunião on-line, foram sorteados os clubes nos 4 grupos que compõem a primeira fase da competição, prevista para iniciar em 28 de fevereiro. A final está marcada para 23 de maio.

O Grupo A é formado por Corinthians, Santo André, Inter de Limeira e Botafogo; no Grupo B, São Paulo, Ponte Preta, Ferroviária e São Bento; o Grupo C é formado Red Bull Bragantino, Novorizontino e Ituano; e o Grupo D, Santos, Mirassol, Guarani e São Caetano.

Na primeira fase, os clubes se enfrentam fora do seu grupo em 12 rodadas. Classificam-se os dois primeiros de cada grupo, que se enfrentam em jogo único eliminatório nas quartas de final. Os clubes vencedores avançam para as semifinais, novamente em jogo único, e finalmente a grande decisão em duas partidas.

Sicredi anuncia renovação de parceria

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 4,8 milhões de associados em todo o país - renovou o contrato com a Federação Paulista de Futebol para a edição 2021 do Estadual, tanto da Série A1, quanto da A2 (divisão de acesso).

Desde 2019, o Sicredi é o “tittle sponsor” do principal torneio estadual do País. O investimento na competição reflete o crescimento da instituição financeira cooperativa em todo o estado. Das quase 2 mil agências espalhadas pelo país, 260 estão no estado de São Paulo (sendo 25 na capital paulista). O número reflete um crescimento, nos últimos seis anos, de 235% na rede de atendimento em todas as regiões de São Paulo.

“Cada vez mais pessoas que moram no estado estão conhecendo os diferenciais do Sicredi, uma instituição financeira cooperativa que oferece os mesmos serviços do mercado bancário, mas com diversos diferenciais - entre os quais as taxas mais justas e atrativas, o modelo de negócio onde o correntista é associado e, portanto, recebe um atendimento mais próximo e humanizado, além de poder participar de momentos-chave, as chamadas Assembleias de Prestação de Contas, onde podem contribuir ativamente num momento de grande transparência e também receber parte do resultado gerado pelas cooperativas, conforme o total movimentado", destaca o gerente de Comunicação e Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério de Lorenzo Leal.

Os investimentos em São Paulo têm o intuito de oferecer um atendimento cada vez melhor aos associados, além de possibilitar o aumento do volume de negócios no estado. "O Sicredi promove o desenvolvimento regional, pois o dinheiro investido nas cooperativas de crédito gera mais empregos, renda e oportunidades para a comunidade. Queremos, cada vez mais, fortalecer nosso propósito, que é construir uma sociedade mais próspera por meio dos valores cooperativistas e, neste sentido, contar com a parceria e a visibilidade do campeonato estadual mais importante do Brasil é fundamental neste objetivo”, destaca Leal.

Com o apoio, a marca da instituição financeira cooperativa estará presente na comunicação visual dos estádios e arenas durante os jogos e ações do Paulistão Sicredi 2021, assim como nas redes sociais e outros materiais de comunicação do Campeonato. "A renovação dos naming rights do Paulistão A1 e A2 com o Sicredi é a demonstração da força e reconhecimento das duas marcas. Renovar uma parceria como esta fortalece ainda mais o futebol paulista, que busca sempre conexão com instituições e marcas respeitadas. Assim como o Paulistão, o primeiro campeonato do país, o Sicredi é uma instituição centenária e pioneira, sendo a primeira instituição financeira cooperativa do país. Caminharemos ainda mais próximos em 2021", afirma o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

Bola ecológica da Penalty ganha nova roupagem

Pelo terceiro ano consecutivo, o Paulistão Sicredi terá em seus gramados uma bola ecológica. Desenvolvida pela Penalty, a S11 Ecoknit chega em sua terceira edição de cara nova, mas mantendo o pioneirismo do tecido ecológico obtido a partir da reciclagem de garrafas PET.

Para o Paulistão Sicredi 2021, a bola recebeu camadas extras de proteção: UV, para não amarelar com o sol, e impermeabilização do tecido, para que a S11 Ecoknit se mantenha limpa durante todo o jogo. Com design desenvolvido para destacar a visibilidade em campo e nas câmeras, a versão 2021 tem fundo branco e grafismos em preto e roxo. O símbolo da reciclagem vem estilizado na cor vermelha, uma alusão ao plástico no sistema de coleta seletiva.

Certificada pela FIFA, a S11 Ecoknit apresenta na superfície externa uma gravação que auxilia o produto a ter uma melhor aerodinâmica durante o voo. Por dentro, é composta por uma câmara 6D que proporciona equilíbrio total à bola e camada de NEOTEC que a torna menos contundente sem perder elasticidade. Para a união dos 14 gomos com a estrutura interna, a Penalty utiliza a exclusiva tecnologia Termotec, de termo fusão, que garante 0% absorção de água e mantém as propriedades de peso e velocidade da bola mesmo em condições de chuva forte.

A S11 Ecoknit foi testada e aprimorada junto ao IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, garantindo evolução no desempenho aerodinâmico, mais precisão e velocidade à bola. A cada unidade produzida, a Penalty retira 4½ garrafas PET do meio ambiente. Desde o lançamento, na edição 2019 do Paulistão, a fabricante estima já ter reciclado mais de cinco toneladas de garrafas PET.

As garrafas são coletadas por cooperativas de reciclagem, que vendem o resíduo para empresas de fiação têxtil. Nessas companhias, as garrafas são lavadas e trituradas, e na sequência seguem para o processo de polimerização, a fim de produzir o chip de poliéster, que dá origem ao POY, um tipo de filamento usado em tecelagens e malharias. Nesta etapa do processo, nasce o fio de poliéster que origina o tecido ecológico da S11 Ecoknit. A inovação substitui o laminado sintético presente na parte externa das bolas tradicionais.

A S11 Ecoknit estreia nos gramados do Paulistão 2021 no dia 28 de fevereiro. A partir de janeiro, a bola estará disponível em lojas esportivas de todo o país e no e-commerce da Penalty.