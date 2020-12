Penalty estreia no mercado fitness com coleção para o público feminino

Em cinco décadas de trajetória, a Penalty fez história com produtos inovadores para a prática esportiva com bola. No ano em que completa 50 anos, a marca dá o primeiro passo em direção a um novo mercado: o fitness.

A novidade é a linha Essencial, que oferece vestuário completo para o público feminino. Modelos de legging, shorts, saia, top, regata e camiseta compõem a coleção, que trabalha cores básicas, como preto, cinza e marinho. Disponível do P ao GG, a linha Essencial foi desenvolvida para proporcionar o máximo conforto e estilo para quem pratica atividade física, desde uma corrida no parque a uma aula de yoga, ou um treino puxado na academia.

Com o lançamento, a marca pretende intensificar a conexão com o público feminino e aumentar a participação no mercado de vestuário. “Queremos ter mais visibilidade com o público feminino e ampliar o nosso mix, indo além do universo dos esportes coletivos que sempre estivemos presentes. É uma lacuna que queremos preencher”, afirma Eduardo Becker, gerente de varejo da Penalty.

Segundo o porta-voz, a proposta é trazer mais diversidade ao portfólio da marca, e por isso já há planos de ampliar a coleção, com peças voltadas para o casual e opções de calçado. “É um ensaio em que projetamos trazer uma pegada mais lifestyle”.

Os produtos da linha Essencial terão venda exclusiva no e-commerce da marca e nas unidades da Penalty Outlet do estado de São Paulo. Os preços variam de R$ 79,99 a R$ 129,99 de acordo com o modelo.