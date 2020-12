Philippe Coutinho sofre lesão no joelho esquerdo e vai passar por cirurgia

(Foto: Getty Images)









Os temores se confirmaram. O meia Philippe Coutinho sofreu uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo, durante o jogo do Barcelona contra o Eibar, e vai ser submetido a uma artroscopia nos próximos dias. O clube catalão informou a necessidade de cirurgia nesta quarta-feira, depois de saírem os resultados dos exames médicos das últimas horas.

O Barcelona não deu uma estimativa do tempo de recuperação. Porém, de acordo com o "As", da Espanha, isso pode levar até quatro meses.

Philippe Coutinho se lesionou no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Eibar no Camp Nou. Ele havia entrado no lugar de Pjanic, mas não conseguiu terminar a partida por causa do problema no joelho esquerdo. O time teve de seguir com um a menos nos minutos finais.

O brasileiro disputou até o momento 14 jogos pelo Barcelona nesta temporada, em que anotou três gols e deu duas assistências. Ele foi titular em 10 ocasiões e somou até agora 791 minutos (média de 56,5 por partida). Não saiu do banco de reservas em duas ocasiões.

Após o empate com o Eibar, o Barcelona chegou à sexta colocação na tabela do Campeonato Espanhol, com 25 pontos. Está a sete de distância dos líderes Atlético e Real Madrid. O time só conquistou nove dos 27 pontos possíveis disputados no Camp Nou.

