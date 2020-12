Piloto da Haas em 2021, Nikita Mazepin é acusado de assédio; equipe e russo respondem

(Foto: Getty Images)





Anunciado na última semana como novo piloto da Haas na Fórmula 1 a partir de 2021, o russo Nikita Mazepin foi acusado de assédio sexual após publicar um vídeo posteriormente deletado pelo próprio piloto nesta quarta-feira. As imagens, registradas durante a madrugada no horário de Abu Dhabi, mostram Mazepin sendo repelido ao tentar por a mão dentro da blusa de uma jovem que o acompanhava em um carro com outros amigos. O caso foi comentado pela Haas e pelo piloto, que se retratou através de uma publicação nas redes sociais.

Embora o vídeo tenha sido deletado por Mazepin, as imagens foram registradas por usuários nas redes sociais e viralizaram. Além de uma hashtag que entrou nos tópicos mais comentados do Brasil com quase 12 mil menções, um abaixo-assinado divulgado por fãs da categoria em outros países e que pede a demissão do piloto da Haas já obteve 11 mil assinaturas até o momento.

A atual equipe de Romain Grosjean, Pietro Fittipaldi e Kevin Magnussen se pronunciou nesta quarta-feira, repudiando o ato de Mazepin. No entanto, a escuderia declarou que não fará mais comentários sobre o caso, que está sendo tratado internamente.

- A Haas não apoia o comportamento de Nikita Mazepin no vídeo recentemente postado em suas redes sociais. Além disso, o fato de que o vídeo foi publicado em uma rede social também é repugnante para a Haas. O assunto está sendo tratado internamente e nenhum comentário adicional será feito neste momento - escreveu a equipe.

Mazepin também se pronunciou após a repercussão do vídeo. Em postagens divulgadas em suas redes, sem mencionar a jovem envolvida no caso, o russo pediu desculpas pelo constrangimento causado e disse reconhecer o erro.

- Eu gostaria de me desculpar pelas minhas ações recentes em relação ao meu comportamento inapropriado e o fato de que ele foi exposto nas redes sociais. Sinto muito peça ofensa que causei diretamente e pelo constrangimento que trouxe para a Haas. Eu tenho que me manter em um alto padrão como piloto de Fórmula 1 e reconheço que decepcionei a mim próprio e muitas pessoas. Prometo que vou aprender com isso - declarou o piloto.

Excessos nas pistas

Quinto colocado no atual campeonato da Fórmula 2, vencido por Mick Schumacher, Nikita Mazepin já havia sido criticado pelos excessos no esporte. Em 2016, o russo foi banido de uma corrida da Fórmula 3 após atingir com um soco o britânico Callum Ilott, vice-campeão da F2 em 2020 após um desentendimento na pista.

No último sábado, durante a penúltima corrida da F2, o futuro piloto da Haas foi punido duas vezes após uma série de manobras antidesportivas contra o brasileiro Felipe Drugovich e o japonês Yuki Tsunoda. Mazepin, que chegou a subir ao pódio na etapa, recebeu dez segundos de acréscimo em seu tempo de prova e caiu para a nona colocação, o que alçou Drugovich ao terceiro lugar.

O piloto também já protagonizou outras polêmicas na internet; em novembro, Mazepin fez uma publicação na internet "parabenizando" a Covid-19 pelo "aniversário" de um ano do primeiro caso da doença e, em uma transmissão feita por George Russell - piloto da Williams e substituto de Lewis Hamilton na Mercedes - sugeriu, em tom de piada, que o britânico estaria "saindo do armário", brincadeira que não foi bem recebida entre fãs.

