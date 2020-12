PSG e Basaksehir abandonam campo após ofensa racista de quarto árbitro; jogo será retomado nesta quarta-feira

Não foi na bola que o duelo entre PSG e Basaksehir, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, teve desfecho nesta terça-feira em Paris. Aos 14 minutos do primeiro tempo, a partida foi interrompida por conta de uma revolta vinda do banco de reservas do clube turco. O motivo: ofensas racistas do quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, ao camaronês Pierre Webó, membro da comissão técnica do time de Istambul. Após muita discussão, os jogadores das duas equipes, liderados por Demba Ba, Neymar e Mbappé, decidiram abandonar o campo. A Uefa chegou a cogitar a retomada do jogo pouco depois, mas o elenco do Basaksehir decidiu não voltar.

A Uefa anunciou, duas horas depois da saída dos jogadores, que a partida será retomada, a partir do minuto 14, nesta quarta-feira, às 14h55 (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes. O PSG, já classificado por conta da vitória do RB Leipzig sobre o Manchester United, precisa da vitória para fechar a fase de grupos na liderança. Veja a tabela da Champions.

Globo Esporte