PSG rescinde com atacante que só jogou 22 minutos na temporada

O Paris Saint-Germain oficializou neste domingo a rescisão do contrato do atacante Jesé Rodríguez. Formado nas categorias de base do Real Madrid, o espanhol tinha contrato até junho de 2021, mas disputou apenas dois jogos nesta temporada, totalizando 22 minutos em campo.

- O Paris Saint-Germain e Jesé chegaram a um acordo para encerrar o contrato com o jogador, que expiraria em 30 de junho de 2021. O clube seja a Jesé o melhor no restante de sua carreira profissional - declarou o clube francês, em nota.

Jesé Rodríguez foi contratado pelo PSG em agosto de 2016, por 25 milhões de euros. Na primeira temporada no clube ele disputou 14 jogos e marcou dois gols. Mas depois disso foi emprestado quatro vezes, para o Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting de Lisboa.

Além dos 14 jogos da primeira temporada (2016/17), Jesé Rodríguez foi utilizado em outros quatro, em que totalizou nem 30 minutos.

Entre idas e vindas, esteve presente no total em 18 partidas do Paris Saint-Germain e conquistou uma Copa da França (2016/17), uma Supercopa da França (2017) e uma edição do Campeonato Francês (2019/20). Segundo a imprensa espanhola, Jesé Rodríguez recebia na França um salário de 420 mil euros por mês.

Globo Esporte