Real Madrid não comprará ou venderá jogadores na janela de janeiro, diz jornal

O mercado de janeiro deverá ser dos mais tranquilos para o Real Madrid. Segundo o jornal “AS” em edição desta terça-feira, o clube espanhol não planeja comprar ou vender jogadores durante a janela de inverno na Europa e só pensará em mexer no elenco a partir do meio do ano.

O Real Madrid seguirá com o que tem por, entre outros motivos, o técnico Zidane não ter pedido reforços. O francês está satisfeito em disputar as competições com o que tem, e o clube está com sérias limitações financeiras por conta dos efeitos da pandemia.

Para o meio do ano, o objetivo não mudou: o francês Mbappé será o principal alvo dos espanhóis se o coronavírus permitir.

Nomes como Isco, Marcelo e Jovic tampouco devem sair agora. Zidane terá a Copa do Rei para rodar mais o elenco e, segundo o jornal, quer recuperar o futebol do trio. O caso do japonês Kubo, pouco aproveitado no Villarreal, também não deve mudar.

De acordo com o “AS”, o Real Madrid deixou de arrecadar mais de € 160 milhões (cerca de R$ 1,02 bilhão na cotação atual) com o fechamento do Santiago Bernabéu e a ausência de público. O clube precisa permanecer austero para conseguir fechar as contas.

