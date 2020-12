River Plate acerta empréstimo de Lucas Pratto ao Feyenoord, da Holanda

Campeão da Libertadores de 2018 e vice na temporada passada com o River Plate, Lucas Pratto está de saída do clube. Aos 32 anos, o atacante será emprestado ao Feyenoord, da Holanda, por seis meses, de acordo com informações da imprensa argentina.

Contratado por 14 milhões de dólares junto ao São Paulo em 2018, Pratto foi a contratação mais cara da história do River. Na equipe comandada por Marcelo Gallardo, ele fez 26 gols em 109 partidas, e também conquistou uma Supercopa Argentina, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa Argentina.

O atacante deixa o clube pouco antes da semifinal da Libertadores, onde o River enfrentará o Palmeiras, nas duas primeiras semanas de janeiro. Nesta temporada, ele foi titular em apenas seis ocasiões.

O Feyenoord ocupa a terceira posição do Campeonao Holandês, atrás de Ajax, líder, e PSV. Na Liga Europa, a equipe foi eliminada na fase de grupos.

Globo Esporte