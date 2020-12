Romain Grosjean reencontra esposa depois de acidente assustador com fogo no Barein

Quatro dias depois do assustador acidente sofrido no GP do Barein, Romain Grosjean finalmente reencontrou a esposa Marion, nesta quinta-feira, num hotel de Manama, capital do país. Nas redes sociais o casal postou a foto do reencontro com apenas uma palavra:

"Reunidos"

Após receber alta do Hospital Central na última quarta-feira, Grosjean permaneceu no Barein e foi para o hotel onde está a equipe Haas, que disputa neste fim de semana o GP de Sakhir. O francês de 34 anos será substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi.

Grosjean planeja voltar ao cockpit da Haas no fim de semana seguinte para se despedir da equipe no GP de Abu Dhabi. Antes mesmo do acidente, já se sabia que Grosjean não permaneceria no time, que terá como titulares Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

No último domingo, Romain Grosjean escapou praticamente ileso do acidente mais assustador da Fórmula 1 nos últimos anos, na primeira volta do GP do Barein. A Haas do francês explodiu em chamas e foi partida ao meio depois de uma batida violentíssima no guard rail após um toque com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat.

Grosjean ficou no cockpit em chamas por 29 segundos, mas, sem ter desmaiado com o impacto, conseguiu sair do que sobrou de seu carro e correu para pular o guard rail enquanto sua Haas continuava pegando fogo. O piloto permaneceu internado por três dias apenas com queimaduras leves nas mãos.

Globo Esporte