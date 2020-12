Rússia é banida das Olimpíadas de Tóquio após decisão do CAS

Por Redação Blog do Esporte





O CAS (Tribunal Arbitral do Esporte) decidiu por banir a participação da Rússia das Olimpíadas de Tóquio, adiadas para 2021, após recurso movido pela agência antidoping local. A decisão foi anunciada em parecer nesta quinta-feira (17).

Com isso, o país está proibido de enviar atletas à competição, que deve acontecer no mês de julho de 2021. A punição também vale para a próxima Olimpíada e para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

"O painel do CAS determinou por unanimidade que a RUSADA (Agência de Antidoping da Rússia) não está em conformidade com o Código Anti-Doping Mundial (WADC) em conexão com sua falha em obter a entrega dos dados subjacentes para a WADA", iniciou o tribunal.

A punição, que seria de quatro anos, passou para dois anos, segundo o CAS. "Como consequência, o painel emitiu uma série de ordens que entram em vigor em 17 de dezembro de 2020 por um período de dois anos, ou seja, até 16 de dezembro de 2022”.

Atletas russos poderão participar de competições internacionais, mas sem alusão ao país. Com isso, será obrigatório a criação de equipes e uniformes neutros.

A decisão também proibiu que “a bandeira da Federação Russa (atual ou histórica) seja transportada ou exibida em qualquer local oficial ou área controlada” em qualquer evento de porte mundial.

O país foi banido de participar de competições internacionais por quatro anos após uma decisão da WADA (Agência Mundial Antidoping), pelo escândalo ocorrido de doping em atletas russos.