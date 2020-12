Seattle Sounders deve exercer opção de compra de João Paulo junto ao Botafogo

(Foto: Vítor Silva/Botafogo)





Seattle Sounders, dos Estados Unidos, encaminhou acerto com o Botafogo e vai exercer a opção de renovar com João Paulo por mais dois anos. Com isso, o clube norte-americano deve depositar mais US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões), como foi acordado entre as partes ainda em janeiro.

A decisão foi tomada depois de algumas tentativas do Seattle de baixar a pedida. O clube gringo tentou pagar menos, mas o Botafogo não aceitou. Depois, pediu para atrasar a resposta. Até sinalizar que vai aceitar pagar o que estava no papel em janeiro. O desejo do volante é de permanecer nos Estados Unidos.

No início de 2020, ainda durante a pré-temporada brasileira, João Paulo acertou a transferência para o futebol norte-americano. Pela transação, o Seattle pagou uma primeira parcela de US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões). Agora, os americanos pagarão outra parcela igual para ficar com o volante definitivamente: assim como na primeira vez, 60% vão para o Bota e 40% para o Santa Cruz, que detinha parte dos direitos econômicos.

A demora do Seattle se deu, também, por conta da pandemia. A princípio, o empréstimo seria até o fim de novembro. Só que a temporada norte-americana, assim como em todo o mundo, foi atrasada por conta do vírus. O último jogo terminou há poucos dias. O que atrasou a definição.

Nesta temporada, João Paulo jogou 25 das 29 partidas do Seattle, a maioria como titular. O brasileiro marcou quatro gols. Aos 29 anos, ele tinha contrato com o Botafogo até 2022.

